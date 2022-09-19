После жары в воскресенье погода возвращается к осенней прохладе и дождям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогноз погоды в Ростове на неделю 19 — 23 сентября обещает похолодание после жары в воскресенье +33. Публикуем точный прогноз погоды по Ростову и Ростовской области от Ростгидрометцентра.

В Ростове, в понедельник, 19 сентября, днем возможен дождь с грозой. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6 — 11 метров в секунду, днем с порывами, в том числе при грозе, до 12 — 14 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +20 — 22 градуса.

Во вторник, 20 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный и восточный 5 — 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +10 — 12 градусов, днем покажут +20 — 22.

В среду, 21 сентября, также будет облачно и без осадков. Ночью и утром — туман. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный — 5 — 10 метров в секунду. Ночная температура воздуха — от +12 до +14, дневная — от +20 до +22.

В четверг погода будет схожа со средой, а в пятницу похолодает на пару градусов и возможен дождь.

По Ростовской области в понедельник ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов — небольшой и умеренный дождь, гроза, местами сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 6 — 11 метров в секунду, местами с порывами, в том числе при грозе, 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем — от +18 до +23 градусов.

Во вторник местами пройдет кратковременный дождь, гроза, а ночью в отдельных районах возможен сильный дождь. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 5 — 10 метров в секунду, ночью местами, а также при грозе с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10 — 15, местами до +5, днем поднимется до +18 — 23.

В среду местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В некоторых районах ночью и утром будет туманно. Ветер ожидается восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10 — 15, а местами опустися до +5, днем — от +17 до +22.

В четверг погода примерно повторит сценарий среды, а в пятницу более вероятны дожди.

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