Фундамент церкви 19 века нашли в Азове донские археологи

Разрешение проводить раскопки было получено на 20 квадратных метрах. Фото: ТВ "Пульс".

Во время раскопок в Азове донские археологи нашли фундамент церкви 1845 года постройки. Учный Дмитрий Зенюк назвал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» основные цели и задачи данной экспедиции.

ЦЕЛЬ — ОПРЕДЕЛИТЬ, ГДЕ СТОЯЛ СОБОР

В поисках фундамента церкви Успения пресвятой Богородицы, ученые начали раскопки на Петровской площади. Работы стартовали 12 сентября текущего года. В результате был обнаружен фундамент шириной 2,5 метра и максимально зафиксированной длиной 2,5 метра.

- Цель наших азовских раскопок - локализовать Успенский собор 19 века, то есть определить на местности, где он стоял - объяснил старший археолог ООО «Дельта-Л». - А также узнать метрические данные объекта: ширину и глубину фундамента, материалы, из которых он был построен.

Сверху на известняковых блоках был выложен кирпичный цоколь высотой 0,5 метра. Фото: предоставлено героем публикации.

Как уже установили ученые, фундамент церкви состоит из известняковых блоков высотой около метра, положенных на материковый суглинок. Сверху на известняковых блоках был выложен кирпичный цоколь высотой 0,5 метра. Итого зафиксированная глубина фундамента — 1,5 метра.

- Археология 19 века у нас практически не изучена, - поясняет руководитель данной археологической экспедиции. - До этого у нас в Ростовской области никто не копал церкви 19 века. У нас есть архивные источники, в которых сказано, что церковь была 50 метров в длину. Ее наибольшая ширина составляла 19 метров. Но в этих документах ничего не сказано ни о фундаменте, ни о материалах из которых он был построен. Это все новая научная информация, которая не сохранилась в письменных источниках.

КАКОЙ БЫЛА ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ

По словам археолога, приходская гарнизонная церковь Успения пресвятой Богородицы была построена в 1774 году и находилась за крепостным валом в Азове. В 1834 году она сгорела. Позже ее отстроили из камня. Сверху был установлен большой купол, а рядом - 30-метровая колокольня. В 1931 году храм был закрыт, а в 1936 его окончательно разрушили.

Ежегодно в конце августа на месте бывшей церкви проходит литургия. Раскопки было решено проводить там, где предположительно и располагалась церковь.

- В этом году никакие широкомасштабные раскопки проводиться не будут, - пояснил Дмитрий Зенюк. - Будут заложены небольшие шурфы 2х1 метр. Будут зафиксированы все археологические объекты, включая мельчайшие фрагменты керамики любого времени — хоть 19 века, хоть 14 века. Все будет зафиксировано и изучено.

Фундамент церкви состоит из известняковых блоков высотой около метра, положенных на материковый суглинок. Фото: предоставлено героем публикации.

К слову, инициатором раскопок стал отец Александр Мирошниченко. По его словам, на данном этапе говорить рано, что будет дальше. Цель археологических исследований – определение границ Успенского собора. После проведения работ территория будет приведена в порядок, а сквер с площадью вернутся в первоначальный вид. Позже все находки с данного раскопа будут переданы в Азовский музей-заповедник.

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