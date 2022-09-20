«Из России – с любовью»: житель Ростова завел круглосуточный стрим для европейцев с четырьмя газовыми конфорками за 87 рублей в месяц

Вот уже неделю в прямом эфире ростовчанин показывает включенные конфорки. Фото: скриншот со стрима пользователя russiangas1

Свой ответ на санкции Запада в отношении России сделал житель Ростова. В нем парень рассказал, что газ в квартире обходится ему в 87 рублей в месяц, что в переводе на иностранную валюту составляет меньше 1,5 евро. А еще показал...

Вот уже неделю мужчина ведет круглосуточный стрим в Интернете с одной лишь картинкой: на ней - включенные газовые конфорки. Рядом с печкой - термометр, который показывает в режиме онлайн, сколько градусов в кухне.

Видео, вероятно, для того, чтобы пользователем было веселее, сопровождается музыкой: то играет «Сектор газа», то знаменитая «Катюша», то другие задорные мотивы.

Интернет-стрим парень назвал «Из России – с любовью». И обратился ко всем своим подписчикам с призывом: «Ребятки, будьте добрее друг к другу». Корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» удалось связаться со стримером.

«БЬЮТ ПО СВОИМ»

Ростовчанин зарегистрировался на платформе Twitch, где и идет трансляция, под говорящим ником russiangas1. Сергей рассказал, что живет в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, в обычной пятиэтажке.

- В квартире я прописан один, поэтому плачу за газ по установленному тарифу – 87 рублей в месяц круглый год. Идея со стримом пришла внезапно, - признался мужчина

Таким необычным способом ростовчанин, по его словам, хотел поддержать политику РФ, а также намекнуть на то, что санкции, которые Запад вводит в отношении России, бьют по самим европейцам. Дело в том, что приостановка «Северного потока-2» привела к огромному росту цен на газ за границей.

По словам Сергея, первые два дня стрим не пользовался популярностью.

- Я не особо разбираюсь в технологиях, возможно, какой-то популярный блогер репостнул видео, но суть в том, что на третий день начался настоящий ажиотаж: в круглосуточном режиме стали писать комментарии, причем, из разных стран, - продолжает стример.

«АГРЕССИИ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ»

К слову, пользователи из Германии и Чехии отметили в сообщениях, что они немного завидуют россиянам.

- немцы также ругали свое правительство, сетуя на то, что власти ради мировой политики предали интересы своих граждан. Из иностранцев также писали итальянцы. Агрессию со стороны европейцев я не почувствовал, - признался ростовчанин Сергей.

Мужчина пока не решил, когда прекратит стрим.

- Наверное, после того, как у пользователей угаснет к нему интерес, - пожал плечами он.

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