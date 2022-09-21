Было – стало: евроремонт сделали в Ростове в парадной доходного дома Сары Меерсон

Раньше в парадной доходного дома была установлена кованная лестница. Фото: страница проекта "Город Ростов-папа" Вконтакте.

Жилое строение на углу улицы Социалистической и переулка Крыловского, что в Кировском районе Ростова, известен тем, что больше века назад здесь располагался доходный дом Меерсон Сары Ароновны.

Не так давно неизвестные решили обновить в этом здании подъезд, где ранее были установлены еще дореволюционные перила и лежала старинная плитка. А по факту - получился евроремонт.

Об этом в социальных сетях рассказали участники экскурсионного проекта «Город Ростов-папа».

ПЕРИЛА ЖАЛКО

Адрес дома на улице Социалистической - один из тех, куда рассказывающие о старом Ростове экскурсоводы приводят своих туристов. Здание входит в проект зон охраны донской столицы (он подготовлен проектным институтом по реставрации памятников истории и культуры, - прим. авт.).

В строении на Социалистической некогда располагался доходный дом Меерсон Сары Ароновны. Фото: Проектный институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация".

Согласно информации из Донского временника, здание на Социалистической представляет собой памятник гражданской архитектуры начала 20 века и доходный дом переходного периода от эклектики к модерну. Строение отражает стилистическое многообразие застройки улицы и является ее градоформирующим элементом. Это трехэтажное кирпичное здание Г-образной конфигурации с чердачной многоскатной крышей.

Но когда в очередной раз экскурсионная группа оказалась в историческом подъезде, то обнаружила: «живое свидетельство ушедшей эпохи» превратилось в ничем не отличимый от сотни других подъездов.

- Нет больше Сары Меерсон, что готовила лучшую шакшуку всем своим 12 внукам и угадывала с трех нот фортепианные концерты Римского-Корсакова, - сожалеет экскурсовод Марина Натальян, оставившая сообщение на странице сообщества.

КТО - ЗА, А КТО - ПРОТИВ

Большинство Интернет-пользователей отметили, что, скорее всего, тот, кто делал ремонт, просто не ведал о ценности оригинальных перил. В результате парадная превратилась в офисный подъезд.

- Да, в новом подъезде чисто и аккуратно, - отметила одна из ростовчанок Ирина Волова. - Но нет больше истории. Эту новую лестницу точно никто не придет фотографировать и экскурсий туда не приведут.

Так было еще совсем недавно. Фото: страница проекта "Город Ростов-папа" Вконтакте.

Однако нашлись и те, кто считает, что с таким «евроремонтом» удобнее жить. Так некий Андрей заявил, что после ремонта «хуже совсем стало», «надо было только стены отремонтировать и восстановить оббитые ступеньки.

А вот читатель Дмитрий Горяйнов попытался всех убедить, что жизнь с новым ремонтом однозначно лучше — если сравнивать парадную с уникальными перилами и подъезд с ремонтом.

НЕ ТОЛЬКО ТАМ

- Наверное, там прошла реставрация по программе капремонта, - предположил руководитель Ростовского регионального отделения филиала ВООПИиК Александр Кожин.- Есть примеры реставрации, когда повторить старое гораздо труднее, чем убрать и сделать новое. Недавно на эту тему была замечательная лекция реставратора из Питера, связанная с домом на улице Московской, 72.

В сентябре 2022 года в доме решили сделать ремонт. Фото: страница проекта "Город Ростов-папа" Вконтакте.

Александр Олегович привел и другие примеры такого капремонта в Ростовской области. Например, подобные ремонтные работы прошли в библиотеке имени Жданова на Пушкинской в Ростове и на лестнице в Таганроге, выложенной изначально из сарматского камня. Теперь там тоже - новодел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Речной вокзал Ростова лишили статуса объекта культурного наследия

К такому решению пришли после приговора Ленинского районного суда (подробнее)