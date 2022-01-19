Речной вокзал Ростова лишили статуса объекта культурного наследия

Ансамбль зданий Ростовского речного порта больше не относится к выявленным объектам культурного наследия Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове комитет по охране ОКН лишил речной вокзал статуса объекта культурного наследия. Соответствующее постановление уже опубликовали на портале правовой информации региона.

- Признать утратившим силу постановление от 2 июня 2021 года о включении объекта на Береговой с литерами А и Б в перечень выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории, - говорится в документе.

К такому решению пришли после приговора Ленинского районного суда. Речной вокзал «отвоевала» собственница нескольких помещений и участка земли.

До этого - летом 2021 года - архитектурный ансамбль зданий на Береговой и прилегающее пространство признали культурным объектом и взяли под охрану.

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