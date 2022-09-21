Ростовские хирурги три месяца боролись за жизнь 61-летней пациентки

Проводили операцию заведующий отделением гнойной хирургии Андрей Давыденко и хирург этого отделения Евгений Пак. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

61-летняя ростовчанка потупила в больницу Ростова в нейрохирургическое отделение - в тяжелейшем состоянии. Женщина жаловалась на сильнейшие боли в пояснице.

Пациентка подозревала у себя обострение остеохондроза, «ущемление нерва» - все, что угодно, обычно случающееся в этом возрасте. Но, когда ей провели обследование, то оказалось, что ее проблема несколько другого профиля - в пояснично-крестцовом отделе у нее огромная флегмона (гнойное воспаление, прим. авт.), буквально «расплавившая» мышцы.

Причем, воспалительный процесс зашел уже так далеко, что распространился по всему организму и спровоцировал сепсис – угрожающее жизни состояние. Счет шел на часы…

ОДНА ОПЕРАЦИЯ – ДВЕ БРИГАДЫ ХИРУРГОВ

- Оперировали двумя бригадами хирургов. Одна бригада занималась флегмоной в пояснично-крестцовом отделе, другая - оперировала последствия - абсцессы на руках и ногах пациентки, - рассказывают проводившие операцию заведующий отделением гнойной хирургии Андрей Давыденко и хирург этого отделения Евгений Пак.

Операция длилась три часа и закончилась благополучно.

Случай можно назвать уникальным – считают медики. Не исключено, что случившееся с женщиной могло быть спровоцировано запущенным остеохондрозом, осложненным воспалением позвонков и межпозвоночных дисков.

БИТВА ЗА ЖИЗНЬ И ПЕРЕСАДКА КОЖИ

После проведения столь сложной операции пациентке требовался еще целый комплекс хирургических вмешательств и реабилитации. Длительное тяжелое септическое состояние с множеством гнойных очагов измотало и сильно ослабило организм.

Прошло много напряженных дней и ночей в битве за жизнь этой женщины, прежде чем врачи смогли с уверенностью констатировать – опасность для жизни миновала, динамика положительная.

- После нескольких больших операций в нашем отделении и периода реабилитации, мы подключили к лечению наших коллег из ожогового отделения больницы, владеющих самыми современными технологиями пересадки кожи, - подчеркнул заведующий отделением гнойной хирургии Андрей Викторович Давыденко. - И они выполнили операцию нашей пациентке, чтобы закрыть дефекты после абсцессов. Выписалась от нас она уже совершенно здоровой. И это можно с полным правом назвать успехом команды нашей больницы.

Битва за жизнь и здоровье женщины с учетом операции по пересадке кожи заняла три месяца. Она и ее родные тепло и искренне поблагодарили хирургов Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону за спасение, казавшееся просто невероятным в той страшной ситуации, в которой оказалась женщина.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

Про тревожные звоночки

- Не секрет, что в жизни современного человека часто возникает ситуация, когда стали появляться боли в спине, - предупреждает заведующий отделением гнойной хирургии ГБСМП Ростова-на-Дону Андрей Давыденко. - И обычно в таких случаях мы говорим «скрутило поясницу», «ломит спину». И воспринимаем это как должное, мол, «уже не 16-ть!» Да и друзья разводят руками и успокаивают: «что поделаешь, возраст уже, привыкай» Однако…

Боли в спине и в частности в поясничном отделе могут быть «первыми звоночками» и симптомами различных серьезных заболеваний. Главное, в любом случае, обратиться к врачу, пройти тщательное обследование и начать лечение.

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