В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двухмесячный и четырехлетний малыши

Трагедия произошла 21 сентября 2022. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В хуторе Астахов Боковского района Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило 21 сентября в 8:02 утра. По данным ведомства, пожар произошел в частном доме на улице Садовой.

- В 8.18 открытое горение уже было локализовано, - добавили в ведомстве. - Однако полностью ликвидировать пламя на площади 70 квадратных метров удалось только в 8.40 ликвидация.

Во время работ на месте пожара в 9.17 были обнаружены тела двух погибших детей в возрасте 2 месяца и 4 года. Также пострадали еще три человека: мать и отец, а также третий ребенок. Они были доставлены в ближайшую больницк.

В тушении возгорания были задействованы от МЧС 11 пожарных и 4 единицы техники.

Сейчас специалисты работают на месте ЧП и устанавливают причины пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полночи проверяли на алкоголь и наркотики»: дядя сгоревших заживо при пожаре в Ростовской области малышей рассказал о трагедии

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, тела детей нашли в прихожей, практически у порога двери, ведущей на улицу. Похоже, ребятня пыталась спастись из огня, но им не хватило считанных минут, чтобы выбраться из объятого пламенем дома.

Уже известно, что в момент пожара ребята были одни. Их 49-летний отец отправился за дровами, а 28-летняя супруга вышла его встречать (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Оказались в ловушке: стали известны подробности гибели двух маленьких детей при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области, в селе Кулешовка, в пятницу, 17 июня, произошла трагедия, сообщили в областном МЧС. Во дворе частного дома загорелась хозпостройка, в которой находились братья возрастом четыре года и пять лет. Мальчики погибли, отравившись продуктами горения (подробности)