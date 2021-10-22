«Полночи проверяли на алкоголь и наркотики»: дядя сгоревших заживо при пожаре в Ростовской области малышей рассказал о трагедии

Малыши заживо сгорели в огне. Фото: пресс-служба областного МЧС

В одном из небольших хуторов Ростовской области большое горе. Накануне, 21 октября, во время чудовищного пожара в частном доме практически заживо сгорели трое маленьких братьев. Совсем малыши - от трех до шести лет.

«ПЫТАЛИСЬ СПАСТИСЬ»

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, тела детей нашли в прихожей, практически у порога двери, ведущей на улицу. Похоже, ребятня пыталась спастись из огня, но им не хватило считанных минут, чтобы выбраться из объятого пламенем дома.

Уже известно, что в момент пожара ребята были одни. Их 49-летний отец отправился за дровами, а 28-летняя супруга вышла его встречать. По словам очевидцев трагедии, когда дом уже полыхал во всю, родители были рядом с флигелем.

- Отец кричал: «Там дети! Там дети!», - вспоминает в разговоре с корреспондентом «КП - Ростов-на-Дону» жительница хутора. Но, говорят, пламя было таким сильным, у мужчины просто не было возможности спасти сыновей.

По предварительным данным, пожар начался из-за печного отопления. Фото: СУ СК по Ростовской области

«ДОПРАШИВАЮТ СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ»

Тем временем в Следственном комитете Ростовской области уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». А расследование ЧП на личный контроль взял руководитель федерального ведомства - Александр Бастрыкин.

Как сообщил «КП - Ростов-на-Дону» брат отца, потерявшего сыновей, супругов начали допрашивать со вчерашнего дня.

- Их всю ночь возили то в прокуратуру, то в комитет. Проверяли на все: на алкоголь, на наркотики. Так положено. Сегодня тоже и с братом, и с невесткой работают правоохранители. Никого не осуждаю. Следователи делают свою работу, - сказал дядя погибших детей.

Пламя от пожара было видно во всей округе. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

«СЕМЬЕ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ»

Также мужчина сообщил, что у родственников сгорело все имущество. Дом восстановлению не подлежит. Между тем, семья, вмиг потерявшая всех своих детей, не собирается стоять с протянутой рукой и просить денег у небезразличных людей.

Однако в администрации сельского поседения сказали, что все равно планируют оказать помощь пережившим ужасную трагедию родителям.

- Они пока вообще не думают о таких вопросах, как крыша над головой или деньги, - машет рукой родственник.

Дядя детей пояснил, что с датой прощания тоже не определились. Не исключено, что хоронить братиков будут в Карачаево-Черкессии, на родине их отца.

Расследование ЧП на личный контроль взял руководитель федерального ведомства - Александр Бастрыкин. Фото: СУ СК по Ростовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Дону после гибели троих детей на пожаре завели уголовное дело

Братья - мальчики шести, четырех и трех лет - пытались выбраться из горящего дома, но не успели (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

«Там дети!»: Отец погибших в пожаре троих малышей в Зимовниковском районе Ростовской области отчаянно пытался их спасти

За вечер родители потеряли всех своих сыновей (подробнее)

Появились фото и видео пожара в Зимовниковском районе Ростовской области, в котором погибли трое малышей

Огнеборцы изо всех сил боролись с пламенем, пытаясь спасти мальчиков (подробнее)