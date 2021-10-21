«Там дети!»: Отец погибших в пожаре троих малышей в Зимовниковском районе Ростовской области отчаянно пытался их спасти

Когда огнеборцы смогли попасть в дом, обнаружили три тела маленьких мальчиков. Фото: СУ СК Ростовской области

Стали известны подробности гибели трех мальчиков-дошколят в пожаре в Зимовниковском районе Ростовской области. Как сообщает источник "КП - Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона, на момент возгорания дети были дома одни, а родители ушли за дровами - в доме было печное отопление.

ОТЕЦ КРИЧАЛ И НИЧЕГО НЕ МОГ СДЕЛАТЬ

Напомним, ЧП случилось в четверг, 21 октября, около половины седьмого вечера в хуторе Байков. Когда загорелся частный дом, пожарных вызвали соседи. На место приехали 39 огнеборцев, задействовали 12 единиц техники. На момент приезда пожарных, огнем была охвачена площадь в 230 квадратных метров.

- Отец уехал за дровами, а мать пошла его встречать. В этот момент дети - мальчики шести, четырех и трех лет - остались дома одни, - уточняет источник. Наверное, в считанные минуты и вспыхнуло пламя.

Огонь заметили соседи и вызвали пожарных. Фото: пресс-служба МЧС по РО

Причину возгорания только предстоит выяснить специалистам. Соседи говорят, что отец подъехал к дому, когда крыша была охвачена пламенем, территорию оцепили, а на месте работали огнеборцы. Внутрь мужчину не пускали, и он в отчаянии повторял только одно:

- Там дети!

Минуты, пока огнеборцы боролись со стихией, казались вечностью.

Только в 19.23 удалось локализовать возгорание, еще через четыре минуты - ликвидировать открытое горение.

Говорят, детей нашли в комнате возле выхода: вероятно, малыши пытались выбраться самостоятельно и спастись.

С огнем справились быстро, но он успел унести жизни малышей. Фото: МЧС по РО

ОДИН МАЛЬЧИК БЫЛ ЕЩЕ ЖИВ

У родителей оставалась последняя надежда. Говорят, что из пожара еще живым достали одного из братьев. Но довезти до больницы мальчонку не успели: он скончался по дороге в фельдшерско-акушерский пункт. Пожар вмиг оставил многодетных папу и маму сиротами - все три их мальчика погибли.

Односельчане рассказали, что семья жила хоть и небогато, но была благополучной. Жили в стареньком доме, но в тесноте, как говорится, да не в обиде. Сейчас помощь оказывают маме погибших малышей. В огне она не пострадала.

- Не представляю даже, каково ей сейчас, - поделилась жительница хутора. - Родители их очень любили.

Уже завтра в небольшом хуторе начнут готовиться сразу к трем детским похоронам.

- Это страшно! Горе-то какое, - только и вздыхают соседи, где каждый друг с другом знаком уже много лет.

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