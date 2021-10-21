Трое детей погибли при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области трое детей погибли при пожаре в частном доме. Фото: ГУ МЧС по РО

В донском регионе пожар унес жизни трех детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 21 октября, около половины седьмого вечера в хуторе Байков Зимовниковского района. На улице Центральной загорелся дом. Заметившие клубы черного дыма и огонь соседи обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу и вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда спасателей пламенем было охвачено порядка 230 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 19:23, а открытое горение было ликвидировано в 19:27. Когда огнеборцы смогли попасть в дом, там они обнаружили тела трех мальчиков в возрасте трех, четырех и шести лет. В настоящее время причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам в ходе назначенной проверки.

- К тушению пожара привлекались 39 человек личного состава и 12 единиц техники, - говорится в тексте сообщения.

Фото: ГУ МЧС по РО

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