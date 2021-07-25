Пожар в центре Ростова-на-Дону 25 июля 2021: горит жилой дом на улице Островского, людей эвакуировали

В зданий сейчас полыхает пожар, огнем охвачено 250 квадратных метров. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Пожар в центре Ростова-на-Дону 25 июля 2021: В Ростове на Островского,7, в эти минуты эвакуируют жильцов трехэтажного дома. В зданий сейчас полыхает пожар, огнем охвачено 250 квадратных метров. Возгоранию присвоили третий ранг опасности. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

ОГОНЬ РАСПРОСТРАНИЛСЯ БЫСТРО

- Информация о ЧП в экстренные службы поступила в 21.15. Сейчас на месте происшествия от МЧС задействовали 51 человека и 12 единиц техники. Информация уточняется, - прокомментировали в ведомстве В 21.42.

На месте происшествия работают спасатели. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Огонь стремительно захватывал трехэтажное здание. После первого сообщения, буквально через 15 минут, поступила информация об увеличении количества сил и спецмашин для борьбы с пламенем. Всего, по состоянию на 21.58, к тушению разрастающегося пожара было привлечено уже 100 человек и 28 пожарных машин.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ РАНГ ОПАСНОСТИ

В 23.06 поступило новое сообщение от огнеборцев:

- Из-за отсутствия подъездных путей для высотной техники и угрозы распространения огня по пустотным перекрытиям объявлен 4 ранг опасности.

- Всего к тушению пожара привлечены 113 человек и 32 единицы техники, - сообщил оперативные данные заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по РО Сергей Чёрный.

Пожару присвоен четвертый ранг опасности. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

По состоянию на 23.45 ранг пожара все еще четвертый. Развернуты три боевых участка для тушения проложены три магистральные линии. При ликвидации пожара задействованы 133 человека и 41 единица техники.

ЕСТЬ УГРОЗА ОБРУШЕНИЯ КРОВЛИ

В ходе разведки было выяснено, что возможность установки подъемных механизмов отсутствует - здание находится внутри двора. Поэтому работать можем только через чердачные перекрытия, - уточнил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РО Виталий Максимкин.- Есть угроза обрушения кровли. Весь штат выведен на безопасное расстояние.

В 0.13 стало известно о локализации пожара на площади 350 квадратных метров.

В 0.50 было ликвидировано открытое горение.

В тушении пожара задействованы 133 человека и 41 единица техники. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

ПОСТРАДАВШИХ НЕТ

По актуальным данным, в пожаре никто не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы 18 человек. Причины пожара еще не известны: выяснением обстоятельств займется пожнадзор после того, как огонь будет ликвидирован на всей площади.

А пока улицу заволокло дымом. Судя по снимкам, предоставленным в пресс-службе МЧС, движение транспорта в районе горящего дома временно перекрыто.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пока серьезной пробки из машин около места ЧП не собралось. Вероятно, благодаря позднему времени. Свободные дороги позволили быстро добраться до места пожара, что существенно помогло сотрудникам экстренных служб. При этом сам переулок достаточно узкий, поэтому размещение спецтехники может быть затруднено.

Из жилого здания эвакуированы 18 человек, пострадавших нет. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

ГОРИТ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Также после изучения карты города стало понятно, что горит Доходный дом Евгеньева. Это старинное здание ХIХ века, памятник архитектуры.Построено в конце ХIХ веке в стиле эклектика. Как признают краеведы, строение в полной мере отображает стилистические особенности застройки исторического центра Ростова-на-Дону.

В доме не только находятся квартиры, но и коммерческие помещения - об этом говорит одно из сообщений на бесплатных досках объявлений.

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