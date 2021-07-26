Пожар в переулке Островского в Ростове локализован на площади 350 квадратных метров

Есть угроза обрушения кровли. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Пожар в Доходном доме Евгеньева в Ростове-на-Дону локализован в 0.13 на площади 350 квадратных метров. Доступ к зданию внутри двора затруднен. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ростовской области.

- В ходе разведки было выяснено, что возможность установки подъемных механизмов отсутствует. Здание находится внутри двора. Поэтому работать можем только через чердачные перекрытия, - рассказал начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РО Виталий Максимкин.

Возникла обрушения кровли в трехэтажном историческом здании, построенном во второй половине XIX века, и весь штат выведен на безопасное расстояние. Ранее из дома были эвакуированы 18 человек, сообщается, что пострадавших нет.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 21.15. Прибывшие огнеборцы присвоили пожару, захватившему на тот момент 150 квадратных метров площади здания, а именно квартиры на третьем этаже и кровли, второй ранг опасности. В 21.38 горело уже 250 квадратных метров, а ранг увеличили до третьего. Позже ЧП был присвоен четвертый ранг опасности.

В 0.19 в пресс-службе МЧС сообщили о локализации пожара на площади 350 квадратных метров. В ликвидации задействованы более 120 человек и более 30 единиц техники.

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