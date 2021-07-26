"Возможно обрушение крыши, доступ затруднен": в МЧС рассказали о ходе ликвидации пожара на Островского в Ростове

Огонь распространился уже на площади 350 квадратных метров

При пожаре в Доходном доме Евгеньева в Ростове возможно обрушение крыши. Доступ к трехэтажному жилому зданию в переулке Островского, 7, затруднен. Об этом сообщил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РО Виталий Максимкин.

- В ходе разведки было выяснено, что возможность установки подъемных механизмов отсутствует- здание находится внутри двора. Поэтому работать можем только через чердачные перекрытия, - объяснил Виталий Максимкин. - Есть угроза обрушения кровли. Весь штат выведен на безопасное расстояние. В настоящий момент работаем по максимальному рангу опасности — четвертому. Всего на тушении пожара задействовано более 120 человек и 30 единиц техники.

Напомним, в 21.15 на пульт ЕДДС поступило сообщение о загорании кровли по адресу переулок Островского, 7. По прибытии первых подразделений пожару был присвоен второй ранг опасности. Огонь тогда распространился на площади 150 квадратных метров - горела квартира на третьем этаже и кровля.

В 21.38 подоспели дополнительные силы, а ранг опасности повысили до третьего. Сейчас идет борьба с пожаром 4 ранга опасности на площади распространения 350 квадратных метров.

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