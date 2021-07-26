Появилось видео пожара в переулке Островского в Ростове

18 человек эвакуированы. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Появились первые видео крупного пожара, который сейчас ликвидируют в Ростове, в переулке Островского, 7. В тушении пожара 4 ранга опасности задействованы 113 человек и 32 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба донского МЧС.

В видеороликам можно увидеть, что жильцы дома наблюдают за происходящим со стороны. Всего эвакуировано 18 человек. Никто не пострадал, - сообщили в МЧС региона.

Также по фото- и видеокадрам понятно, что переулок Островского сейчас перекрыта для движения транспорта.

Сам переулок неширокий, поэтому сюда затруднен одновременный доступ большого количества техники пожарных.

Напомним, пожар охватил памятник гражданской архитектуры - Доходный дом Евгеньева.

Больше информации и видео о пожаре можно найти здесь.

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