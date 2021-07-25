Пожару в Доходном доме Евгеньева в Ростове присвоили 4 ранг опасности

Огонь может распространиться по деревянным перекрытиям. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Крупному пожару в жилом доме по переулку Островского, 7, который сейчас тушат в центре Ростова, присвоен 4 ранг опасности. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Ростовской области.

- Из-за отсутствия подъездных путей для высотной техники и угрозы распространения огня по пустотным перекрытиям объявлен 4 ранг пожара, - говорится в сообщении.

Сейчас в ликвидации пожара в трехэтажном жилом здании задействованы 100 человек и 28 единиц техники.

Напомним, горит историческое здание, признанное памятником гражданской архитектуры - Доходный дом Евгеньева, построенный в конце XIX века.

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