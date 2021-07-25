Огнем охвачено 250 кв. метров: в Ростове на Островского тушат жилой дом

На месте происшествия работают 100 человек. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

В Ростове на Островского,7 в эти минуты тушат пожар в жилой трехэтажке. Огнем охвачено 250 квадратных метров. Жильцов эвакуируют. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС по региону.

- Информация о ЧП в экстренные службы поступила в 21.15. Сейчас на месте происшествия работают уже 100 человек и 28 пожарных машин. Информация уточняется, - прокомментировали в ведомстве.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пока серьезной пробки из машин около места ЧП не собралось. Также после изучения карты города стало понятно, что речь может идти о Доходном доме Евгеньева. Это старинное здание ХIХ века, памятник архитектуры.

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