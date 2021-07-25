В МЧС рассказали о подробностях пожара в Доходном доме Евгеньева в переулке Островского в Ростове

Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В донском МЧС прокомментировали пожар, который сейчас полыхает в Ростове, в Доходном доме Евгеньева по переулку Островского, 7. Пожару уже присвоен четвертый ранг опасности. О подробностях происходящего рассказал заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Чёрный.

- В 21.15 на пульт ЕДДС поступило сообщение о возгорании в квартире в трехэтажном здании по переулку Островского, 7. Автоматически к месту вызова были направлены силы и средства по второму рангу пожара, - рассказывает Сергей Черный. - В 21.21 по прибытии подразделений второй ранг пожара был подтвержден.

Как уточнил представитель МЧС, горела квартира на третьем этаже, а также чердачное помещение на общей площади 150 квадратных метров.

- В 21.38 прибыли дополнительные силы. Площадь распространения огня продолжала расти, и пожару был присвоен третий ранг опасности, - продолжает замначальника службы пожаротушения. - На данный момент подразделения работают по четвертому рангу сложности. Общая площадь горения составляет 250 квадратных метров. На пожаре от МЧС задействовано 87 человек, и 22 единицы техники.

Всего же к ликвидации огня привлечены 113 человек и 32 единицы техники.

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