Ликвидировано открытое горение при тушении пожара в переулке Островского в Ростове

Огонь успел распространиться на площади 350 квадратных метров. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Стало известно о ликвидации открытого горения при тушении пожара в Доходном доме Евгеньева в Ростове. В борьбе с огнем участвуют 133 человека. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

- В 0.50 - ликвидация открытого горения, - говорится в сообщении.

Напомним, пожар, сообщение о котором поступило в воскресенье, 25 июля, в 21.15, изначально был второго класса опасности. Из-за того, что горело историческое здание постройки второй половины XIX века с деревянными перекрытиями, огонь быстро распространился на площади 250 квадратных метров, а ранг опасности был повышен до четвертого.

Препятствовало работе огнеборцев и расположение возгорания.

- Возможность установки подъемных механизмов отсутствует - здание находится внутри двора. Поэтому работать можем только через чердачные перекрытия, - объяснил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РО Виталий Максимкин. - Есть угроза обрушения кровли. Весь штат выведен на безопасное расстояние.

В 0.13 пожар был локализован на площади 350 квадратных метров. В 0.50 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

При пожаре из жилого дома эвакуированы 18 человек, никто не пострадал.

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