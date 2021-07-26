При тушении пожара Доходного дома Евгеньева в Ростове привлечено 133 человека

Доступ к источнику огня затруднен. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону с пожаром в переулке Островского, 7, борются 133 человека, задействована 41 единица спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

- Сохраняется четвертый ранг опасности пожара. Развернуты три боевых участка и три магистральные линии, - уточняется в сообщении. - Эвакуированы 18 человек, пострадавших нет.

Ранее стали известны подробности пожара, усложняющие задачу огнеборцам.

- В ходе разведки было выяснено, что возможность установки подъемных механизмов отсутствует- здание находится внутри двора. Поэтому работать можем только через чердачные перекрытия, - сообщил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РО Виталий Максимкин. - Есть угроза обрушения кровли. Весь штат выведен на безопасное расстояние.

Напомним, пожар захватил трехэтажное историческое здание, памятник гражданской архитектуры - Доходный дом Евгеньева. При этом здание жилое.

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