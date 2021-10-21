Появились фото и видео пожара в Зимовниковском районе Ростовской области, в котором погибли трое малышей

В Ростовской области трое детей погибли в пожаре. Фото: ГУ МЧС по РО

В сети появились снимки и видеозапись с места пожара, в котором погибли трое маленьких детей.

Фото: ГУ МЧС по РО

Напомним, инцидент произошел в четверг, 21 октября около половины седьмого вечера в одном из хуторов Зимовниковского района. Загорелся частный дом. Пожарных к месту ЧП вызвали соседи.

Фото: ГУ МЧС по РО

Пламенем оказалось охвачено порядка 230 квадратных метров. На момент возгорания в доме находились трое детей в возрасте от трех до шести лет. Все они погибли в огне. Причину пожара пока установить не удалось, этим займутся специалисты.

Фото: ГУ МЧС по РО

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Ребятишкам было от трех до шести лет.