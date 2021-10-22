На Дону после гибели троих детей на пожаре завели уголовное дело

Сдедком выясняет детали трагедии. Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

В Ростовской области завели уголовное дело по факту гибели трех детей, сообщает СУ Следственного комитета по региону. В одном из хуторов Зимовниковского района произошла большая трагедия. Вечером в четверг, 21 октября, случился пожар в доме, где жила многодетная семья.

В результате погибли братья, мальчики возрастом три года, четыре года и шесть лет. На момент возгорания родителей дома не было.

Как сообщили в региональном следкоме, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что за пару часов до пожара отец малышей пошел за дровами. Жена вышла встречать мужа, оставив сыновей ненадолго без присмотра.

Тела братьев нашли в прихожей. Вероятно, дети пытались спастись, но не успели.

Источник издания в правоохранительных органах региона пояснил, что семья, потерявшая детей, была благополучной.

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