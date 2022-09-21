Twitch заблокировал канал ростовчанина, который в прямом эфире показывал европейцам круглосуточно зажженные газовые конфорки

Неделю в прямом эфире ростовчанин показывал включенные конфорки. Фото: скриншот со стрима пользователя russiangas1
Ростовчанин на платформе Twitch почти неделю вел круглосуточный прямой эфир с одной лишь картинкой: включенные газовые конфорке в кухне. Периодически менялось только число горелок. При этом парень сообщил: в месяц за такое удовольствие он платит всего 87 рублей, что в переводе на иностранную валюту составляет 1,5 евро. К слову, его стрим смотрели несколько сотен человек одновременно.
"В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА ЦЕНА ОДНА"
- Перед тем, как уйти из дома, оставлял включенной лишь одну конфорку, - рассказал он корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону». - Это делал не из экономии, а в целях безопасности.
Таким образом, поясняет Сергей, он показал свое отношение к санкциям со стороны Запада.
- Я плачу в месяц за газ 87 рублей. Цена - в любое время года одна и та же. А вот европейцам, судя по ситуации, придется туго этой зимой, - рассказал житель пятиэтажки, расположенной в Ворошиловском районе донской.
К слову, такого ажиотажа вокруг стрима ростовчанин не ожидал.
- Я не особо разбираюсь в технологиях, возможно, какой-то популярный блогер репостнул видео, но суть в том, что на третий день начался настоящий аншлаг: в круглосуточном режиме писали комментарии, причем, из разных стран, - продолжает стример.
По словам мужчины, трансляцию посмотрели 2800 человек.
"ОТКРОЮ ЕЩЕ ОДИН"
Многие в комментариях сочувствовали европейцам. Но после того, как газовый стрим стал интересен широкой общественности, платформа заблокировала трансляцию.
- Формулировка была такая, что я, якобы, разместил видео с насилием, - говорит ростовчанин.
Сейчас мужчина пытается обжаловать это решение. И сдаваться не собирается, а параллельно планирует открыть еще один канал с тем же самым содержанием.
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