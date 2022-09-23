Ростовские ученые рассказали, как солнце очищает воду от красителей, вызывающих рак и мутации

Для очистки сточных вод в промышленных масштабах ученые прибегают к энергии солнечного света. Фото: пресс-служба вуза.

В Ростове-на-Дону ученые Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского ЮФУ совместно с коллегами из Ирана рассказали, как сточные воды можно очистить от красителей с помощью солнечного света и графена.

КРАСИТЕЛИ ВЫЗЫВАЮТ РАК И МУТАЦИИ

Как отмечают в университете, одними из главных вредителей, загрязняющих водоемы Ростовской области, являются полициклические ароматические углеводороды. Именно эти вещества часто применяют в качестве промышленных красителей.

В год во всем мире красителей с использованием этих углеводородов выпускают до 450 тысяч тонн. Огромные масштабы производства и способность этих веществ провоцировать рак и мутации уже стали поводом для серьезных опасений у экспертов.

По словам ростовских ученых, для очистки сточных вод в промышленных масштабах в последние годы многие специалисты прибегают к использованию энергии солнечного света, прежде всего, из-за дешевизны и легкодоступности такого подхода. В его основе – графеновые нанокатализаторы, активируемые солнечным светом.

ОЧИЩАЕТ ДО 90% КРАСИТЕЛЕЙ

- Наш метод очистки не уступает по эффективности разложения устойчивых загрязнителей применяемому сегодня диоксиду титана, - отмечает ведущий научный сотрудник Академии Махмуд Мазарджи. - Он способен нейтрализовать более 90% объема некоторых текстильных красителей.

ученые Академии биологии и биотехнологии Ростовские ученые ведут работу совместно с коллегами из Ирана. Фото: пресс-служба вуза.

Как подчеркивает специалист, созданная технология проста, дешева и полностью экологична. Под действием солнечного света наночастицы графена образуют окислительные радикалы, связывающие молекулы вредных химикатов. В результате этой реакции концентрированные загрязнители превращаются в относительно безвредный углекислый газ и воду.

БУДУТ ВНЕДРЯТЬ В ИНФРАСТРУКТУРУ

Ученые планируют внедрять новый способ очистки воды в уже существующую инфраструктуру. Технология создания нанокатализаторов предполагает окисление графита с последующей гидротермальной редукцией и кальцинацией в азотной атмосфере (распада на более простые элементы и нагрева с целью удаления летучих примесей - прим. ред.)

Нанокатализатор можно будет использовать многократно и отправлять на повторную переработку, благодаря чему может быть задействован, например, в ходе третичной очистки на городских очистных сооружениях.

- Сегодня уже существуют производства, ориентированные на создание графеновых материалов в огромных объемах, - поясняет Махмуд Мазарджи. - Мы надеемся, что наша разработка в ближайшем будущем найдет применение на практике.

В дальнейшем ученые планируют разработать подобную методику для очистки почв.

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