Ростовский химик нашел в барбарисе вещество против рака

Молодой химик за работой. Предоставлено героем публикации.

Ростовский ученый-химик, работающий лаборантом-исследователем Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ, Павел Якупов знает, что может позволить остановить рост раковых клеток в организме человека. Об этом он рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

БАРБАРИС ПРОТИВ РАКА

Как выяснилось, Павел еще учится на четвертом курсе химического факультета, но уже входит в научную группу, которая на базе Академии и проводит исследования по разработке новых противораковых препаратов.

- Вещество, с которым мы работаем, называется "алкалоид берберин", - рассказывает "КП-Ростов-на-Дону" молодой ученый. - Оно содержится в большом количестве в растениях семейства Барбарисовые. В частности, в Барбарисе обыкновенном.

Однако это вещество может встречаться и в растениях других семейств, например, в таких как желтокорень канадский или дереза обыкновенная.

- Сам по себе алкалоид берберин в чистом виде представляет из себя ярко желтое вещество, - поясняет Павел. - Веществ с такой интенсивной желтой окраской не так много. И ярко желтый корень растения, за редкими исключениями, может указывать на наличие этого вещества.

НЕ УБИВАЕТ, НО ПОДАВЛЯЕТ

Химик скромно уточняет, что термин "убивает раковые клетки" не совсем верен и гораздо точнее будет сказать, что вещество "алкалоид берберин" способно подавлять рост онкоклеток.

В лаборатории, в которой работает Павел, было получено более 100 новых соединений на основе берберина. Часть из них прошли первую стадию испытаний на линиях раковых клеток, где показали эту способность.

Недавно Павел выступил со своим научным докладом среди лучших ученых своего университета на научпоп-баттле Science Slam в рамках фестиваля науки. За 10 минут каждый должен был рассказать про свое исследование широкой аудитории в формате научного стендапа. На этом мероприятии Павел смог донести важную мысль: даже такое обычное, казалось бы, растение как барбарис, пропущенное через горлышко химической колбы, может спасти от онкологии.

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