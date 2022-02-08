Электричество из мусора, коллаген из медуз и лекарство от Альцгеймера: Как ростовские ученые приближают будущее

Разработки приносят практические результаты. Фото: Донской государственный технический университет.

8 февраля отмечается День российской науки. Многим кажется, что научные открытия делаются где-то далеко, например, в Сколково. Но уникальные исследования проводят и у нас, на Дону. Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» подготовили для вас список разработок донских ученых, о которых нужно обязательно знать и при случае блеснуть интеллектом в разговоре — куда без этого.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ МУСОРА

Проблемы переработки мусора и получение более дешевой электроэнергии актуальны во всем мире. Многие исследователи пытаются найти бытовым отходам все новые способы применения, чтобы очистить планету от пластика и других вредных веществ.

Ученый из Новочеркасска Роман Безуглов выяснил, как из мусора получать дешевое электричество. Он нашел способ сохранить экологию и значительно сэкономить на вывозе и переработке мусора.

Суть его технологии проста: мусор предварительно сортируется затем загружается в специальную установку. Подготовленные таким образом отходы будут поступать в специальный котел – газификатор, в котором они будут нагреваться до высокой температуры. При нагревании ТБО горячим пропаном выделяется генераторный газ - именно он и является целью всей технологической цепочки.

Этот газ ученый из Новочеркасска предлагает собирать, накапливать и использовать в качестве высокоэффективного недорогого топлива для электростанций. По его словам, побочный продукт сжигания ТБО - твердый шлак - можно смешивать с углем и также сжигать в котлах ГРЭС.

При данной методике количество выбросов в атмосферу будет сведено к минимуму, а все продукты переработки будут использованы

Роман Безуглов уже спроектировал опытный образец. Если все его расчеты будут верны, то подобные установки смогут внедрить на теплоэлектростанциях по всей стране.

Молодой ученый надеется решить сразу несколько вопросов экологии и экономии. Фото: ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

КОЛЛАГЕН ИЗ МЕДУЗ

Коллаген - вещество, которое применяют абсолютно в разных отраслях. Обычно его делают из рыб, пшеницы, шкур животных и водорослей.

Ростовские ученые пошли дальше и начали разрабатывать технологию производства коллагена из медуз, которых можно встретить в огромном количестве в Азовском море. Полученный материал планируют использовать в медицине и косметической отрасли.

Например, в качестве компонента для инъекции красоты, сывороток, масок, кремов и гелей. Новый продукт пригодится медикам. Он может быть использован в кожной имплантации при ожогах для восстановления кожи, а также для инъекций в суставы, которые восстанавливают их работу. Новая технология получения коллагена также позволит создать менее аллергенный коллаген чем его существующие аналоги, а также очистить Азовское море от последствий ежегодного нашествия медуз.

Ученые считают, что коллаген из медуз будет менее аллергенным. Фото: Донской государственный технический университет.

ЛЕКАРСТВО ОТ БОЛЕЗНЕЙ АЛЬЦГЕЙМЕРА И ПАРКИНСОНА

Работа по разработке лекарств от болезней Альцгеймера и Паркинсона ведется по всему миру, от этой тенденции не отстают и ростовские исследователи.

Ученые планируют для создания препарата использовать белок Hsp70.

Они установили, что эндогенные белки могут защищать и восстанавливать нервные клетки. Главная задача этого белка — регенерация нерва. Разработанный препарат поможет справиться с последствиями инсульта, спасти зоны периферической нервной системы.

Ученые также ожидают, что препарат можно будет применять при тяжелых нейродегенеративных заболеваниях. Речь идет о болезни Альцгеймера, Паркинсона, БАС – бокового амиотрафического склероза, при котором у пациента постепенно парализует мышцы.

Сейчас препараты, созданные на основе действия этого белка, уже испытывают на людях.

Наш мини-список - лишь малая часть донских исследований, которые вносят огромный вклад в отечественную науку. Пожелаем нашим ученым новых открытий!

Результаты исследования должны помочь людям с нейродегенеративными заболеваниями. Фото: Южный федеральный университет.

ДОНСКАЯ НАУКА — В ЦИФРАХ

Ростовская область - крупнейший научный центр на Юге России. В 2020 году, по данным Ростовстата, в сфере науки трудились 5770 ученых и исследователей. А всего в научных изысканиях и разработках участвовали почти 12 тысяч специалистов.

Больше всего исследователей занято в области технических наук - 65,5%. Чуть более 20% ученых работают в естественно-научных отраслях. Менее представительны сельскохозяйственное направление - 4,2% от общего числа исследователей, общественное – 4,3%, медицинское – 2,9% и гуманитарное – 2,6%.

Наукой занимаются в 94 организациях региона, в основном, за средства государственного бюджета - около 64% от общего объема финансирования в 2020 году.

Ростовская область доминирует среди субъектов Южного федерального округа по количеству заявок на патенты. Так, в 2020 году в Роспатент от нашего региона поступило 696 заявок, выдано 654 патента.

Объем работ научно-исследовательских организаций за 2020 год составил 36,7 млрд рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские ученые создают лекарство, замедляющее развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона

Препарат также можно будет использовать для восстановления после ишемического инсульта (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученый из Новочеркасска выяснил, как из мусора получать дешевое электричество

Ученый из Ростовской области нашел способ сохранить экологию, и значительно сэкономить на мусоре (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ростовские ученые разрабатывают технологию производства коллагена из медуз

Материал планируют использовать в медицине и косметической отрасли (подробнее)

А ВЫ ЗНАЛИ?

За полгода - ни одного заболевшего: Уникальную кабину против коронавируса создали ростовские ученые

Ее аналогов нет в мире: установка убивает все вирусы и бактерии даже на слизистой человека всего за 30 секунд (подробнее)