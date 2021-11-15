Как из мусора получать дешевое электричество, выяснил ученый из Новочеркасска

Молодой ученый надеется решить сразу несколько вопросов экологии и экономии. Фото: ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

Каждый год на мусорные полигоны в России привозят от 15 до 20 миллионов (!) тонн отходов в год. Это колоссальное количество мусора, которое занимает тысячи гектар земли и отравляет почву, воздух и воду. Рекультивация и переработка отходов стоит дорого. А вывоз отходов и хранение их на полигонах ложится тяжким бременем на государство и жителей, потому что счета за коммунальные отходы платим всем нам.

Исследователь из Новочеркасска Роман Безуглов взялся за разработку, которой впору заниматься крупному НИИ. Он предлагает не закапывать мусор, а использовать его как топливо. Тем самым россияне смогут избавиться от твердых отходов и получать для своих нужд дешевое электричество.

- Зачем строить и тратиться на новые мусоросжигающие заводы, если у нас уже есть больше 300 теплоэлектростанций, – рассказывает ученый лаборатории «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» кафедры «Тепловые электрические станции и теплотехника» Новочеркасского политехнического института. - Я предлагаю скорректировать технологический процесс работы электростанции таким образом, чтобы в условиях ТЭС можно было использовать в качестве топлива твердые бытовые отходы. Замена угля на отходы решает сразу несколько проблем, в частности - экологическую. Плюс – обеспечивает значительную экономию.

Разработанная установка должна сократить количество вредных выбросов в атмосферу и обеспечить эффективную и безопасную утилизацию отходов. Фото: ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

НЕ СЖИГАТЬ ОТХОДЫ, А ПОЛУЧАТЬ ИЗ НИХ ГАЗ

Сразу стоит отметить, речь не идет о простом сжигании мусора вместо угля, в основу положен принцип получения газа из отходов, который будет использоваться как топливо.

- Для этого необходимо отсортировать мусор, измельчить его и высушить, - продолжает изобретатель. - Подготовленные таким образом отходы будут поступать в специальный котел – газификатор, в котором они будут нагреваться до высокой температуры. При нагревании ТБО разогретым до высокой температуры пропаном выделяется генераторный газ, именно он и является целью всей технологической цепочки.

Этот газ ученый из Новочеркасска предлагает собирать, накапливать и использовать в качестве высокоэффективного недорогого топлива для электростанций. По его словам, побочный продукт сжигания ТБО - твердый шлак - можно смешивать с углем и также сжигать в котлах ГРЭС.

При данной методике количество выбросов в атмосферу будет сведено к минимуму, а все продукты переработки будут использованы.

Разработкой заинтересовались на местной электростанции. Фото: ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

ОТ ПРАКТИКИ К ЭКСПЕРИМЕНТАМ

Роман еще весной провел все теоретические расчеты и пришел к выводу, что идея «плавить отходы» имеет перспективу развития, и, чтобы наглядно продемонстрировать весь процесс, собрал уже небольшую установку.

- Опытный образец установки-газификатора твердых бытовых отходов был спроектирован с целью показать точность и целесообразность всех расчетов, – рассказывает исследователь в беседе с корреспондентом «КП - Ростов-на-Дону». - С ее помощью я буду проводить эксперименты: обрабатывать при высокой температуре отходы, собирать выделившийся генераторный газ и исследовать его свойства такие как калорийность, а также компонентный состав и выход летучих соединений.

Серия экспериментов, к которым уже приступил молодой ученый-политехник, позволит подтвердить правильность теоретических выводов, сделанных ранее, оценить реальную энергоемкость генераторного газа и рассчитать эффективность его использования в реальных условиях.

Опытный образец вполне справляется с поставленной задачей. Фото: ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

Роман надеется, что практическая часть исследования поможет раскрыть гипотезу о том, что сжигание полученного из отходов генераторного газа является экономически-эффективным вариантом повторного использования твердых бытовых отходов, если будут получены удовлетворительные результаты.

К слову, внедрение этой технологии в свою работу уже готова рассмотреть Новочеркасская тепловая электрическая станция.

НАША СПРАВКА

Похожие установки уже работают в экспериментальных целях по всему миру, но в производство пока не идут - технологии переработки еще требуют изучения. Ученые вырабатывают газ из навоза и даже производят дизельное топливо из пластика. Поэтому разработка и внедрение подобных проектов — это жизненно необходимая задача, которая позволит не только улучшить экологию планеты, но и принесет огромную прибыль. Ведь в таком случае миллиарды тонн мусора могут превратиться в неиссякаемое экологически безопасное топливо для будущих поколений.

Для начала мусор будут измельчать, а потом путем нагрева получать инертный газ для электростанций. Фото: ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

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