Без бумажных квитанций и просрочек: устройство для передачи показаний счетчиков изобрел школьник из Новочеркасска

Изобретатель будет дорабатывать прибор и возможно выйдет с ним на коммерческий рынок. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Кажется, знание как оплатить квитанцию за электричество (где брать показания, как их правильно вносить и что в итоге насчитать) лучше древних былин передается из поколения в поколение. Конечно, без ошибок в такой "бумажной волоките" не обходится. Кто никогда не путал цифры - тот за коммуналку не платил.

Как ни крути, нередко коммунальные платежи доставляют массу проблем горожанам. Если платеж не прошел вовремя, начисляется пеня, а за каждый киловатт энергии приходится доплачивать сверх нормы. Все эти ситуации приносят массу негативных эмоций, а решения им пока нет. Достаточно прийти в любой абонентский отдел города, где можно увидеть, как ростовчане гневно машут "квиточками" в надежде достучаться до истины.

ЧТО ВЗРОСЛЫМ НЕ ПОД СИЛУ - СДЕЛАЮТ ШКОЛЬНИКИ

Подрастающему поколению способы сбора показаний счетчика и оплата счетов вообще кажется допотопными, но мириться с таким в отличие от взрослых ребята не готовы. Решить "вечный вопрос" взялись ростовские школьники. Молодым талантам на одном из рационализаторских конкурсов предложили сделать устройство, которое сможет считывать показания с счетчика и отправлять их напрямую поставщику электроэнергии.

Разработкой макета заинтересовался 13-летний парнишка из Новочеркасска - Никита Архипов. Он вместе со своим научным руководителем Владимиром Мозговым задался вопросом: как оптимизировать и модернизировать старый импульсный счетчик?

Прибор фиксирует количество потребленных киловатт и передает их поставщику. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

Через несколько месяцев у подростка сложилось полное представление об устройстве, а через пару лет появился рабочий макет хоть сейчас готовый для оплаты коммунальных платежей.

В процессе разработки школьнику пришлось погрузиться в схемотехнику, программирование, изучить навыки работы с микроконтроллерами. Те знания, которые получают студенты профильных вузов, Никита Архипов освоил за несколько месяцев и сразу применял их на практике.

Разработанный прибор позволяет на любой счетчик установить датчик, который будет регистрировать показания и без посредников отправлять их в офисы поставщиков электроэнергии, чтобы платежи начислялись и баланс обновлялся автоматически.

- Есть обычные электросчетчики: в них установлены светодиоды, которые мигают и отсчитывают каждый ватт энергии. Прибор регистрирует каждое мигание светодиода и отправляет данные через интернет поставщику, - рассказывает научный руководитель Центра технического творчества Владимир Мозговой. - Таким образом отпадает необходимость в квитанциях, не будет отсроченных платежей и задолженностей.

Те знания, которые получают студенты профильных вузов, Никита Архипов освоил за несколько месяцев и сразу применял на практике. Фото: СЕЛИМОВ Артур

"ПРОСТ И НАДЕЖЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ"

Известно, что Никита уже доработал технический макет программными решениями, а именно создал личный кабинет абонента, где пользователь может посмотреть баланс и график потребления. Разработку модернизировали под использование в многоквартирном доме. Если в каждой квартире поставить такой прибор, то показания будут сами уходить поставщику.

Правда, сколько стоит внедрить такую разработку изобретатели не уточнили. Зато уверяют: устройство не требует замены счетчика и метрологической экспертизы. Это передающий девайс, который очень прост и надежен в использовании.

- Когда ребята приходят в Центр обучаться, у них сразу появляются идеи, они иначе смотрят на жизнь, - уверен Владимир Мозговой. - Они видят ситуации, которые приносят неудобства и сразу хотят их обойти или решить, в то время как люди старшего возраста делают многое по привычке. Если задумка интересная, ученики возятся с ней круглосуточно: у молодежи есть энергия на воплощение идеи, а юношеский максимализм толкает их на самые экстравагантные решения. По итогу некоторые идеи регистрируют, и они получают патент.

Никита Архипов со своей разработкой уже победил на международном инженерном фестивале «Case-In», в котором принимали участие более 230 школьников. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Так, Никита Архипов со своей разработкой уже победил на международном инженерном фестивале «Case-In», в котором принимали участие более 230 школьников. Впереди у парня из Новочеркасска далеко идущие планы: он будет дорабатывать прибор и возможно выйдет с ним на коммерческий рынок.

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