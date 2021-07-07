ЕГЭ на 400 баллов без репетиторов: Как сдать экзамены так, чтобы стать лучшей в стране

Ростовская выпускница Алика Осадчая единственная в России сдала ЕГЭ на 400 баллов.

Ростовская выпускница Алика Осадчая единственная в России сдала ЕГЭ на 400 баллов. Она рассказала, как ей удалось достигнуть таких результатов, и поделилась опытом, как сдавать ЕГЭ на самые высокие отметки.

«ДНЕВНИК ДОМОЙ ПРИНОСИЛА С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

Алика на протяжении всей жизни шла к этому победоносному моменту. Она сменила несколько школ, но это не помешало ей добиться высочайших результатов.

В моменты, когда хотелось все бросить и сдаться, родители напоминали ей о том труде, что она заложила в свое будущее, к которому уверенно идет.

- Мои родители на протяжении всего учебного процесса поддерживали меня, - призналась Алика. - Это те люди, которые способствовали моему желанию учиться. Я всегда с удовольствием приносила со школы дневник, а они - радовались за меня. В самые сложные ситуации родные напоминали, ради чего я учу предметы.

Девушка, признается, что всегда была уверенна в том, что напишет ЕГЭ хорошо.

- Я рассчитывала на высокие баллы и ожидала, что они помогут мне поступить в вуз, - делится своими эмоциями Алика Осадчая. - Но то, что они будут 400 баллов – этого, конечно, не ожидала. Когда мне сообщили новость, что у меня 300 баллов по трем предметам, я была в восторге. А после, когда подтвердилось, что и по английскому у меня 100 процентный результат, я уже ощутила облегчение и спокойствие.

ХВАСТАТЬСЯ В ИНТЕРНЕТЕ - ЛИШНЕЕ

Во время постоянной подготовки к ЕГЭ Алика старалась уделять время чтению литературы и занимается большим теннисом. Еще она любит кондитерское дело и с удовольствием печет торты для своих родных.

Она уверена, что ее результат под силу каждому ученику. Просто нужно отводить все свое время учебе и тщательно продумать весь процесс подготовки.

Несмотря на общую тенденцию делиться всеми своими успехами в соцсетях, Алика не выкладывала посты о своем достижении у себя на странице и считает, что заявлять об этом на просторах интернета лишнее. Она предпочитает делить радость только с самыми близкими. И, кстати, примером для подражания она быть не хочет, просто желает, чтобы ребята не сдавались и учились: награда сама найдет победителя!

Кстати, с репетиторами дополнительно девушка не занималась.

- Мне хватило нашей школьной программы, - пожимает она плечами. - Многим ребятам, чтобы успешно сдать ЕГЭ, не хватает силы воли и дисциплины во время подготовки. Не все готовы отводить учебе достаточное количество времени, ведь хочется и погулять, и расслабиться. Поэтому нужно выбирать правильные пути подготовки к экзамену, преподавателей, которые смогут мотивировать и втянуть в учебный процесс.

«ГЛАВНОЕ – СТРУКТУРИРОВАТЬ»

Кроме этого, Алика дала советы тем, кому только предстоит сдавать ЕГЭ.

- Фактически, все вопросы, что есть на экзаменах, изучаются в школьной программе, - рассказывает Алика, - главное структурировать всю информацию в голове и постоянно ее повторять. Есть вопросы, которые включают в себя знания окружающего мира и предполагают наличие кругозора, ведь нужно приводить аргументы. А этому нужно тренироваться. Также очень важно, выполнять задания так, чтобы они были понятны не только тому кто пишет, но и инспектору, котором предстоит проверять вашу работу. Поэтому, по возможности, нужно всегда показывать свои решения преподавателям, чтобы они научили доносить мысль, если у ученика с этим есть проблемы.

Сейчас Алика счастлива: она добилась наилучшего результата в стране. В планах - поступление в МГИМО на факультет иностранного права, а также изучение еще одного иностранного языка.

- Я всегда хотела учиться в этом знаменитом университете, - улыбается вчерашняя школьница. - Меня всегда интересовали языки потому, что в межкультурных коммуникациях это очень важный аспект. А то, что их можно объединить с правом - моя заветная мечта.

Напоследок Алика с полной уверенностью заявила, что ждет в следующем году результатов от будущих выпускников и в 500 баллов.

- Сам человек ответственен за свой успех, - уверена она, - нужно заниматься ежедневно, посвящать себя учебе и верить в победу.

ОФИЦИАЛЬНО

«Число стобалльников выросло»

Андрей ФАТЕЕВ Андрей, первый замминистра образования Ростовской области:

- Алика – единственная, кто набрал 400 баллов в России в этом году. Мы, конечно, ее наградим и поддержим за успехи. Если говорить о результатах ЕГЭ в целом по области, то у нас выросли баллы по профильной математике, обществознанию, истории, информатике, физике и русскому языку. «Высокобальников» тех, кто сдает экзамены от 80 баллов и выше, стало на полторы тысячи больше. В общей сложности 1 861 человек сдали Единый госэкзамен на 80+ баллов. А количество «стобальников» возросло на семь человек: их в этом году 115. И это значительный прирост.

Хочу сказать, что этот год был с ограничениями и с дистанционным обучением. Но все равно тенденция к увеличению знаний среди учеников есть. И нужно сохранить эти показатели.

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- Чтобы хоть как-то себя успокоить, хотела положить руку на колени, - рассказывает Карина. - Но каждый раз останавливала себя: чтобы у организаторов не было ко мне претензий. Плюс ко всему к тому времени началась пора комаров: ноги жутко чесались. Но пришлось терпеть (подробности)