Лучший результат в России: 400 баллов по ЕГЭ заработала ростовчанка

Алика - первая в России выпускница 11-го класса, которая написала четыре ЕГЭ на 400 баллов. Фото: из личного архива героя публикации

Выпускница из Ростова Алика Осадчая первая за всю историю ЕГЭ в России набрала 400 (!) баллов за четыре экзамена. «КП — Ростов-на-Дону» уже писала о рекорде 17-летней отличницы, когда она вместе с одноклассницей Марианной Куц набрала высшие баллы за первые три экзамена. И вот пришел результат по четвертому. Алика принимает поздравления и делится с нашими читателями секрета ЕГЭ на все 400.

ПОБЕДИЛА ЕГЭ

Глядя на профиль 17-летней ростовчанки в соцсетях, и не подумаешь, что перед тобой абсолютный рекордсмен по Единому госэкзамену в России. Уж ей, подавая документы во время приемной кампании, не придется переживать зачислят или нет. В любом вузе страны сочтут за честь принять ростовскую выпускницу.

- Система ЕГЭ дает возможность выпускникам поступить на бюджетные места в лучшие вузы России, - отметила первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. И добавил, что за таким рекордным результатом стоит титанический труд самого ученика, его учителей и родителей.

ДВА ГОДА ПОДГОТОВКИ НОН СТОП

Ростовчанка всегда училась на отлично, но в последние два года включила турборежим для усиленной подготовки к экзаменам, которые решали ее дальнейшую судьбу. По 100 баллов ей принесли экзамены по русскому и английскому языкам, истории и обществознанию.

- Спасибо преподавателям моего лицея: они дали мне такой объем знаний, который школьнику невозможно получить больше нигде, - рассказала "КП-Ростов-на-Дону" благодарная ученица.

Чтобы добиться головокружительного результата, девушке, понятное дело, часто приходилось отказывать себе в прогулке с друзьями и в сериалах по вечерам.

А еще Алика поделилась с выпускниками будущего года: за громким успехом стоит длительная каждодневная работа — определения, даты, формулы.

На финишной прямой пришлось непросто, - признается девушка. - Самым сложным, пожалуй, было собрать силы в кулак в последние недели перед ЕГЭ, когда уже так хотелось насладится долгожданным приходом лета.

Автор лучшего результата по ЕГЭ — будущий юрист. Алика планирует поступать в МГИМО на факультет Международного права. А выпускникам желает одного: увидеть свою фамилию в списке на зачисление в вуз мечты.

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