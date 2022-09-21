«Депутатский корпус Дона окажет полное содействие выполнению поставленных задач»: спикер Заксобрания прокомментировал обращение президента

Спикер донского парламента заверил, что депутаты окажут полное содействие выполнению всех поставленных задач. Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко в своем телеграм-канале высказался по поводу обращения Президента Владимира Путина.

СИМВОЛИЧНАЯ ДАТА

- Символично, что обращение Владимира Владимировича Путина состоялось 21 сентября – в историческую дату зарождения русской государственности, ведущей свой отсчет с 862 года. 21 сентября 2022 года тоже становится исторической датой. Руководителем нашего государства приняты важнейшие решения по защите русских людей, по отстаиванию целостности и независимости Отечества, - написал Александр Валентинович.

Также парламентарий заявил, что частичная мобилизация объявлена для пополнения наших Вооруженных сил, для скорейшего достижения целей Специальной военной операции.

- По поручению Президента Российской Федерации призывную комиссию по мобилизации в Ростовской области возглавил глава нашего региона Василий Юрьевич Голубев. Органы областной и муниципальной власти, весь депутатский корпус Дона окажут полное содействие выполнению всех поставленных задач,- продолжил спикер Донского парламента.

ЗАЩИТИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ РФ

Также Александр Ищенко подчеркнул, что новые вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, диктуют необходимость максимальной концентрации на защите суверенитета и национальных интересов страны для всех государственных институтов.

- Сегодняшнее обращение Президента Владимира Владимировича Путина к россиянам подтвердило приоритеты государственной политики, которыми мы руководствуемся и в законотворческой деятельности,- добавил он.

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