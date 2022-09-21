Парламентарии Дона и Санкт-Петербурга продлили Соглашение о взаимодействии

Александр Ищенко выступил перед депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ЗС РО

В среду, 21 сентября, было подписано важное соглашение, регламентирующее сотрудничество законотворцев Дона и Санкт-Петербурга. Взаимодействие парламентариев Ростовской области и Северной столицы началось в июне 2009 года. Именно тогда между ними было подписано первое Соглашение о сотрудничестве.

«НАДЛЕЖИТ ЗАКОНЫ И УКАЗЫ ПИСАТЬ ЯВНО»

- В свое время Петр Великий дал мудрое напутствие законодателям: «Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не перетолковать». Чтобы «писать явно» донской парламент и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга еще в 2009 году заключили Соглашение о взаимодействии. Но годы идут, появляются новые точки взаимодействия, и сегодня мы с Председателем Заксобрания Санкт-Петербурга Александром Николаевичем Бельским подписали новую редакцию Соглашения. Мы многому можем научиться у наших коллег, - прокомментировал спикер Донского парламента в своем официальном телеграмм-канале.

Отметим, что подписание новой редакции Соглашения прошло в рамках совместной встречи руководителей Северной столицы и донского региона – губернатора Ростовской области Василия Голубева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и спикеров региональных парламентов.

ОРИЕНТИР ДЛЯ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

- Законодательное Собрание Санкт-Петербурга без преувеличения и по праву считается ориентиром для региональных парламентов. Подтверждением этому служит ежегодное проведение в городе заседаний Совета законодателей Российской Федерации, приуроченных ко Дню российского парламентаризма. Ведь российский парламентаризм родился именно здесь, в Петербурге. Историческая преемственность, общественно-политическая и культурная среда Северной столицы сформировали высочайший уровень правовой законотворческой культуры, - сказал в своем выступлении Александр Ищенко. - Наше межпарламентское взаимодействие, взаимный опыт по выработке и продвижению законодательных инициатив могут и должны быть полезными.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Василий Голубев и Александр Беглов подписали план мероприятий - «Дорожную карту» по развитию сотрудничества между Ростовской областью и Санкт-Петербургом на 2023–2025 годы.

План определяет совместные действия двух регионов в сферах экономики, предпринимательства, образования, культуры, туризма, экологии, молодежной политики.

- Парламентарии Ростовской области и Санкт-Петербурга абсолютно точно не останутся в стороне от этой работы, - заявил Председатель Заксобрания Ростовской области. - Деятельность коллег из Законодательного Собрания Санкт-Петербурга всегда интересовала донской парламент. В частности, питерский опыт по решению вопросов комплексного развития учитывался при разработке закона о развитии агломераций в Ростовской области, который недавно был принят нашим парламентом. Теперь предстоит много работы в части реализации механизмов создания агломераций, территориального планирования, формирования социальной, деловой, образовательной, транспортной инфраструктуры. Мы рассчитываем на помощь законодателей Санкт-Петербурга в решении этих вопросов.

Также было отмечено, что опыт Северной столицы в плане сохранения памятников архитектуры – бесценен и важен для донского края.

- Петербург – это сокровищница российской истории. Памятники архитектуры, которые здесь обретают новую жизнь, являются примером того, как можно сохранить в других регионах объекты культурного наследия. Для Ростова эта «горячая» проблема, и питерский опыт нам крайне необходим, - сказал Александр Валентинович.

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