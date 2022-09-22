Жительница Калмыкии заплатила 750 тысяч, когда ее остановили инспекторы ГИБДД

Должница скрывалась от уплаты кредита несколько лет. Фото: УФССП по Республике Калмыкия

625 тысяч отдала сразу, а еще 125 вычли из зарплаты. В Калмыкии сотрудникам правоохранительных органов пришлось побегать за должницей крупной суммы. Поймать ее и заставить оплатить долг, удалось на дороге и то, объединив силы двух ведомств. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия.

НИКОГО НЕТ ДОМА!

Приставы активно искали местную 45-летнюю жительницу, которая несколько лет упрямо уклонялась от уплаты денег по кредиту внушительной суммы — 750 тысяч рублей.

Прописана она была в Черноземельском районе. Домой к ней наведались местные судебные приставы. Но, по словам начальника районного отделения судебных приставов Татьяны Бадма-Халгаевой, никто на зов не вышел - дом был наглухо закрыт.

Тогда приставы объявили должницу в розыск и приняли запрет на регистрационные действия с ее иномаркой «Hyundai Solaris». Ориентировки получили и другие сотрудники ведомства в регионе.

Специальные комплексы распознают машины должников прямо на дороге. Фото: Алексей ФОКИН

УЛЫБНИТЕСЬ! ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА

А результат принес совместный рейд ГИБДД и судебных приставов. Во время одной из таких проверок дорогах Элисты машина женщины попала в кадр камеры специального комплекса, который выявляет должников по базам двух ведомств — Госавтоинспекции и приставов. Информацию передали на ближайшие посты ДПС и должницу задержали.

Оказалось, дама работает в сфере культуры. Прописана в Черноземельском районе, но живет в Элисте. И ездит на машине, купленной в кредит, который не выплачивается уже не первый год.

- Испугавшись потери машины, женщина перевела 625 тысяч рублей вместе с исполнительским сбором около 52 тысяч на депозитный счет Службы судебных приставов, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Оставшийся долг в 125 тысяч рублей был ранее удержан из ее зарплаты и пенсии мужа, который выступил поручителем.

Специальные комплексы распознают машины должников прямо на дороге. Фото: Алексей ФОКИН

СОБРАЛИ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА

Как рассказали в Службе судебных приставов Калмыкии, в рейдах с участием Госавтоинспекции, должников найти гораздо легче и быстрее.

- Многие жители республики длительное время не проживают по месту регистрации, скрывают имущество либо уклоняются от уплаты задолженности, - заметили в пресс-службе. - Проверки на дорогах и ограничения, которые применяются к должникам, помогают добиваться выплаты долгов.

На сегодня судебные приставы Калмыкии с помощью принудительных мер смогли взыскать с должников с начала текущего года более миллиарда и 170 миллионов рублей.

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