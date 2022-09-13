Гол как сокол, а 500 тысяч нашел: судебные приставы в Калмыкии рассказали, сколько часов нужно мести улицы за долги по алиментам

Когда приставы находят отцов, которые скрываются от собственных детей, деньги на алименты чудом находятся. Фото: Иван ВИСЛОВ

Чужие дети быстро растут, а свои у алиментщиков — еще быстрее, судя по их растущим как снежный ком долгам. Часто новости о том, что очередной горе-папаша после того как за него принялись судебные приставы, все-таки заплатил алименты, заканчиваются еще и тем, что помимо выплаты долга они отправляются на общественные работы. Узнали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия, сколько в трудочасах обходится долг. А еще в пресс-службе читателям "КП - Ростов-на-Дону" рассказали, что за такие богатые отцы умудряются задолжать своим детям 700 тысяч рублей.

НЕ ЖЕНАТ, НЕ РАБОТАЕТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ

Сорокалетний элистинец, например, отработал обязательные часы за неуплату алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей — мальчиков-погодок одиннадцати и двенадцати лет. Платить алименты, а именно треть от своего заработка всех видов или иного дохода в пользу детей, его обязали через год после рождения младшего сына. Но с выплатами случились перебои...

Возраст - трудоспособный, руки-ноги есть, тяжелой инвалидности нет. Но сыновьям не помогал — якобы на работу не мог устроиться. А может и шабашил где и зарплату в конверте получал — не известно.

Когда мать детей не видела алиментов уже четыре месяца (дело было в прошлом году), а долг перевалил за 74 тысячи, его в очередной раз уведомили судебные приставы, но и их папаша отправил в игнор. К 31 декабря долг под елочку вырос уже до 115 тысяч.

- Судебный пристав неоднократно направлял ему повестки с требованием явиться на прием и оплатить имеющуюся задолженность. Однако, предупреждения не оказали должного воздействия и должник в службу судебных приставов не явился, - рассказали в пресс-службе. - В связи с этим было вынесено постановление о принудительном приводе. И сотрудники доставили мужчину на прием.

Порой отцы на несколько месяцев пропадают с радаров и не платят алименты, тогда за дело берутся приставы. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В отношении алиментщика составили протокол об административном правонарушении за Неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Суд назначил мужчине наказание в виде 50 часов обязательных работ — мести улицы и выполнять прочую подобную работу.

После отбытого наказания отец устроился на работу в местном предприятии по озеленению города – теперь часть его зарплаты уходит на материальную поддержку детей.

ПАПАШУ ОБЪЯВИЛИ В РОЗЫСК

Другой житель Калмыкии в свои 38 лет перестал обеспечивать 12-летнего сына и отчислять в его пользу алименты. Ему что снег, что зной, что предупреждения от приставов. Кто будет платить, когда папаша долго скрывается, и его уже объявили в розыск?

Тем временем к этому августу долг вырос до 700 тысяч рублей.

- В ходе розыска мужчину удалось найти на одной из животноводческих стоянок в Яшкульском районе, - поделились деталями приставы.

По словам мужчины, он был гол как сокол, и вносить свой вклад в содержание ребенка ему было просто не из чего.

- Тем не менее, в ходе беседы с представителями закона он погасил задолженность в полмиллиона рублей. Помогли родители, которые вразумили своего сына. Так что накануне нового учебного года отец помог-таки собрать ребенка в школу.

Всего же за восемь месяцев этого года судебные приставы в Калмыкии смогли взыскать более 56 миллионов рублей алиментов в пользу детей с родителей-должников. Для этого пришлось составить 133 административных протокола и возбудить 64 уголовных дела за неуплату средств на содержание детей.

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