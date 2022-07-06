Ругались как кошка с собакой: в Калмыкии приставы помирили бывших супругов

Долгое время супруги не могли найти общий язык. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне Дня семьи, любви и верности судебным приставам удалось помирить бывших супругов, а дочка-инвалид, наконец, снова увидела отца. Удивительной историей с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕ ИСПРАВИЛИ

40-летнего горе-отца, уроженца Средней Азии, приставы долго не могли найти. Говорят, то ли тунеядствовал, то ли перебивался шабашками, и нигде налогового следа не оставил.

- Ранее его уже привлекали к административной ответственности и назначали обязательные работы на 150 часов, - рассказали приставы. - Позже в рамках уголовного дела Элистинский городской суд приговорил его к исправительным работам.

Отработав положенные часы, отец, по всей видимости, ожидаемых выводов не сделал и снова исчез из жизни дочери. На сегодня его долг по алиментам перевалил за миллион рублей.

После развода мужчина должен платить алименты 12-летней дочке-инвалиду. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Поскольку о мужчине не было известно ничего — ни где находится, ни где зарабатывает, сотрудники Элистинского городского отделения судебных приставов № 2 обратились к журналистам — просили сообщить в СМИ о его розыске.

ПРОСТО СЕЛИ И ПОГОВОРИЛИ

- Через несколько дней бывшая жена, которая живет в соседнем регионе, позвонила приставам и предупредила, что хочет отозвать исполнительный лист, - рассказали в пресс-службе. - Во время разговора она сообщила, что ее бывший супруг нежданно-негаданно появился на пороге их дома.

Как рассказала женщина, они вместе с бывшим мужем несколько часов обсуждали ситуацию. Без скандалов и обвинений поговорили обо всем. Оказалось, что он теперь живет в Элисте с другой семьей.

- Он рассказал о своих проблемах, супруга вошла в его положение. И теперь все идет к тому, что между ними нормально складываются отношения, - поделились новостями приставы. - Надеемся, что мужчина возьмет на себя ответственность и будет помогать семье, пусть даже и бывшей.

Вот такая история с хорошим концом произошла на глазах у судебных приставов в Элисте. Как раз ко Дню семьи, любви и верности, замечают специалисты.

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