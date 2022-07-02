День семьи, любви и верности 2022 в Ростове-на-Дону: самая подробная афиша на три дня

Самый семейный праздник ростовчане смогут отмечать три дня.
Фото: Евгения ГУСЕВА
День семьи, любви и верности 2022 в Ростове-на-Дону - в донской столице запланирована насыщенная программа для детей и взрослых. Подробное расписание опубликовали на сайте администрации города. Рассказываем, куда сходить в донской столице 8 - 10 июля.
ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
Детский парк имени Вити Черевичкина
Фестиваль семейного пирога «Рецепт счастья»: конкурс, мастер-классы и викторины, выставка книг, концертная программа.
10.00-12.00
Парк им. Островского
«Книга в парке» - литературные игры, викторины, мастер-классы
11.00-13.00
Развлекательная программа от студии звезд «Ералаш»
16.00-18.00
Праздничный концерт «Любовь и верность — два крыла»
18.00-20.00
Ростовчан ждут мероприятия сразу в нескольких районах города.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Парк имени Октября
«Радость рукоделия» - выставка прикладного творчества и сувениров
14.00-19.00
Праздничное мероприятие «День семьи, любви и верности»
14.00-19.30
«Семейные традиции» - конкурсная программа для всей семьи
17.00-17.30
Концертная программа: выступят ансамбль «Россиянка», хор ветеранов «Факел», ансамбли «Белые крылья» и «Поющие сердца»
17.30-19.30
Парк 1 мая
Торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности
16.00-17.30
Парк «Левобережный»
Тематическая программа — спортивные эстафеты, ярмарка изделий народных промыслов, спектакль «Муха Цокотуха» от балетной школы, пенная вечеринка.
17.30-20.00
Праздничный концерт
19.00-21.00
Исторический парк «Россия — моя история»
Экскурсия «Тысячелетняя история русской семьи»
18.00
Участников ждут конкурсы для всей семьи.
Фото: Евгения ГУСЕВА
СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
Парк им. Островского
Праздничный концерт «Вместе и навсегда»
17.00-20.00
Парк им. Горького
Выставки работ художников «Донская палитра» и прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел»
10.00-19.00
Работа буккросинга
10.00-21.00
Торжественный концерт и вечер танцев «Дискотека кому за 30»
18.00-21.00
Вечерний кинопоказ фильма «Ключ без права передачи»
21.00-23.00
В центре города пройдет выставка картин и прикладного творчества.
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
Парк им. Горького
Выставка клуба коллекционеров «Старый город»
8.00-19.00
Выставки работ художников «Донская палитра» и прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел»
10.00-19.00
Работа буккросинга
10.00-21.00
Торжественный концерт и вечер танцев «Дискотека кому за 30»
18.00-21.00
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