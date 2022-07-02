День семьи, любви и верности 2022 в Ростове-на-Дону: самая подробная афиша на три дня

Самый семейный праздник ростовчане смогут отмечать три дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

День семьи, любви и верности 2022 в Ростове-на-Дону - в донской столице запланирована насыщенная программа для детей и взрослых. Подробное расписание опубликовали на сайте администрации города. Рассказываем, куда сходить в донской столице 8 - 10 июля.

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

Детский парк имени Вити Черевичкина

Фестиваль семейного пирога «Рецепт счастья»: конкурс, мастер-классы и викторины, выставка книг, концертная программа.

10.00-12.00

Парк им. Островского

«Книга в парке» - литературные игры, викторины, мастер-классы

11.00-13.00

Развлекательная программа от студии звезд «Ералаш»

16.00-18.00

Праздничный концерт «Любовь и верность — два крыла»

18.00-20.00

Ростовчан ждут мероприятия сразу в нескольких районах города. Фото: Евгения ГУСЕВА

Парк имени Октября

«Радость рукоделия» - выставка прикладного творчества и сувениров

14.00-19.00

Праздничное мероприятие «День семьи, любви и верности»

14.00-19.30

«Семейные традиции» - конкурсная программа для всей семьи

17.00-17.30

Концертная программа: выступят ансамбль «Россиянка», хор ветеранов «Факел», ансамбли «Белые крылья» и «Поющие сердца»

17.30-19.30

Парк 1 мая

Торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности

16.00-17.30

Парк «Левобережный»

Тематическая программа — спортивные эстафеты, ярмарка изделий народных промыслов, спектакль «Муха Цокотуха» от балетной школы, пенная вечеринка.

17.30-20.00

Праздничный концерт

19.00-21.00

Исторический парк «Россия — моя история»

Экскурсия «Тысячелетняя история русской семьи»

18.00

Участников ждут конкурсы для всей семьи. Фото: Евгения ГУСЕВА

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

Парк им. Островского

Праздничный концерт «Вместе и навсегда»

17.00-20.00

Парк им. Горького

Выставки работ художников «Донская палитра» и прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел»

10.00-19.00

Работа буккросинга

10.00-21.00

Торжественный концерт и вечер танцев «Дискотека кому за 30»

18.00-21.00

Вечерний кинопоказ фильма «Ключ без права передачи»

21.00-23.00

В центре города пройдет выставка картин и прикладного творчества. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

Парк им. Горького

Выставка клуба коллекционеров «Старый город»

8.00-19.00

Выставки работ художников «Донская палитра» и прикладного искусства «Донская палата искусств и ремесел»

10.00-19.00

Работа буккросинга

10.00-21.00

Торжественный концерт и вечер танцев «Дискотека кому за 30»

18.00-21.00

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