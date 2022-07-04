День семьи, любви и верности 2022 в Таганроге: программа мероприятий

Семейный праздник в Таганроге будут отмечать четыре дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

День семьи, любви и верности 2022 в Таганроге отметят с размахом. Как сообщили в администрации города, с 6 по 9 июля запланирована масса мероприятий для всей семьи. Публикуем полное расписание, куда стоит сходить и что посмотреть.

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

Дворец молодежи

Мастер-класс «Амулет — оберег семейного очага»

15.00

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

Центр социального обслуживания

«Семья — оплот любви и добра» - духовная беседа со священнослужителем.

«Ромашковое счастье» - мастер-класс

Центральная городская детская библиотека им. Горького

«Счастье там, где верность и любовь» - литературно-познавательное путешествие для детей.

10.00

Центральная городская публичная библиотека им. Чехова

«Поговорим о любви» - трансляция из концертного зала Московской филармонии программы Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, посвященной теме любви в музыке кино.

15.00

Запланированы мероприятия и для семей, и для детей и подростков. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

Танцевальная веранда парка им. Горького

- Семейные кинопоказы

В течение дня

- «Солнечный дождь» - V городской фестиваль творчества и спорта людей с ограниченными возможностями здоровья

17.00

Площадка у Родильного дома Таганрога

Акция «Я родился!»

Центр технического творчества

Выставка рисунков «Семья — волшебный символ жизни!»

Площадка у Дворца молодежи

Молодежная акция «Я дарю тебе ромашку»

11.00

Отдел ЗАГС

Регистрация брака и поздравление с праздником

14.00-17.00

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

Мастер-класс «Ромашка светлая и солнышко внутри»

17.00

Дворец молодежи

Концерт «Любите и будьте любимы!»

17.00

Два дня жителей морского города приглашают на показ семейного кино. Фото: Евгения ГУСЕВА

Площадка перед Зеленым театром парка им. Горького

- «Забег ползунков» - спортивный праздник для детей от полугода до трех лет и их родителей.

- Фотоконкурс семейных фотографий «Моя семья»

- Семейный конкурс «Парад колясок»

17.00 — 19.00

- Акция «Белая ромашка»

18.00

Зеленый театр парка Горького

Городской праздничный концерт

19.00

Площадка перед ГДК

Концертно-игровая программа для всей семьи «Мы вместе и мы счастливы!»

19.00

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

Танцевальная веранда парка им. Горького

- Семейные кинопоказы

В течение дня

- Семейная зарядка

11.00

Семейный центр «Лад»

«Магия кулинарии» - мастер-класс по изготовлению печенья «Ромашка»

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