День семьи, любви и верности 2022 в Таганроге: программа мероприятий

Семейный праздник в Таганроге будут отмечать четыре дня.
Фото: Евгения ГУСЕВА
День семьи, любви и верности 2022 в Таганроге отметят с размахом. Как сообщили в администрации города, с 6 по 9 июля запланирована масса мероприятий для всей семьи. Публикуем полное расписание, куда стоит сходить и что посмотреть.
СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
Дворец молодежи
Мастер-класс «Амулет — оберег семейного очага»
15.00
ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
Центр социального обслуживания
«Семья — оплот любви и добра» - духовная беседа со священнослужителем.
«Ромашковое счастье» - мастер-класс
Центральная городская детская библиотека им. Горького
«Счастье там, где верность и любовь» - литературно-познавательное путешествие для детей.
10.00
Центральная городская публичная библиотека им. Чехова
«Поговорим о любви» - трансляция из концертного зала Московской филармонии программы Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, посвященной теме любви в музыке кино.
15.00
Запланированы мероприятия и для семей, и для детей и подростков.
Фото: Евгения ГУСЕВА
ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
Танцевальная веранда парка им. Горького
- Семейные кинопоказы
В течение дня
- «Солнечный дождь» - V городской фестиваль творчества и спорта людей с ограниченными возможностями здоровья
17.00
Площадка у Родильного дома Таганрога
Акция «Я родился!»
Центр технического творчества
Выставка рисунков «Семья — волшебный символ жизни!»
Площадка у Дворца молодежи
Молодежная акция «Я дарю тебе ромашку»
11.00
Отдел ЗАГС
Регистрация брака и поздравление с праздником
14.00-17.00
Арт-пространство «Таганрогский трамвай»
Мастер-класс «Ромашка светлая и солнышко внутри»
17.00
Дворец молодежи
Концерт «Любите и будьте любимы!»
17.00
Два дня жителей морского города приглашают на показ семейного кино.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Площадка перед Зеленым театром парка им. Горького
- «Забег ползунков» - спортивный праздник для детей от полугода до трех лет и их родителей.
- Фотоконкурс семейных фотографий «Моя семья»
- Семейный конкурс «Парад колясок»
17.00 — 19.00
- Акция «Белая ромашка»
18.00
Зеленый театр парка Горького
Городской праздничный концерт
19.00
Площадка перед ГДК
Концертно-игровая программа для всей семьи «Мы вместе и мы счастливы!»
19.00
СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
Танцевальная веранда парка им. Горького
- Семейные кинопоказы
В течение дня
- Семейная зарядка
11.00
Семейный центр «Лад»
«Магия кулинарии» - мастер-класс по изготовлению печенья «Ромашка»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День семьи, любви и верности 2022 в Ростове-на-Дону: публикуем подробную афишу на три дня
Куда сходить на День семьи, любви и верности 2022 в Ростове-на-Дону (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
День Ивана Купалы 2022 в Ростовской области: где и когда пройдет праздник
Власти опубликовали программу мероприятий на День Ивана Купалы 2022 в Ростовской области (подробнее)