«Семья – одна на миллион»: донской полицейский стал отцом близнецов, а следом – королевской двойни

Константин и Екатерина Саванчук воспитывают четверых сыновей и дочку. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

День семьи, любви и верности для супругов из Мартыновского района Екатерины и Константина Саванчук – праздник особый. Оно и не удивительно. Ведь и семья у них тоже особенная! Екатерина и Константин – родители четверых сыновей и красавицы-дочки.

СЛУЧАЙ - УНИКАЛЬНЫЙ!

По словам инспектора ГИБДД, старшего лейтенанта полиции Константина Саванчука, он никогда не думал, что его судьба сложится таким удивительным образом. Так, с разницей в восемь лет, у супругов появились на свет сначала близнецы, а потом - королевская двойня (два ребенка разного пола, девочка и мальчик, родившиеся в ходе одной беременности – прим. ред.).

Счастливые родители гордятся своими детьми. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

- По статистике, вероятность появления двойни — один случай на сто родов. Тройня рождается один раз на тысячу, а вот чтоб две двойни подряд — как говорят врачи — один случай на миллион, - рассказал многодетный отец.

Вот так и вышла, что семья донского полицейского стала одной на миллион.

Свой трудовой путь мужчина начал сразу после демобилизации из армии и вот уже больше 12 лет работает в полиции. Ему удается совмещать роль добросовестного сотрудника органов внутренних дел и заботливого главы многодетной семьи.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Константин и Екатерина познакомились по переписке в интернете. Девушка сразу очень понравилась мужчине. Он долго и трепетно ухаживал за красавицей–брюнеткой. Но та словно не замечала поклонника. Екатерина руководила детским коллективом в местном дворце культуры, и все свободное время также посвящала любимой работе с малышами. Но Константин не собирался так просто отступать от недоступной красавицы. Ведь он еще при первой встрече сказал ей, что Катя станет его женой.

- Конечно, эти слова лишь вызвали улыбку. А увидев на следующий день в окно, как он поджидает меня у входа в ДК, сбежала домой через запасной выход, - вспоминает Екатерина.

Однако настойчивость молодого человека убедила девушку в серьезности его намерений и она ответила на его чувства взаимностью. А спустя пять месяцев со дня знакомства пара стала семьей. И вот у молодых супругов родился первенец – сын Никодим.

"БОГ ЛЮБИТ НАШУ СЕМЬЮ"

– Решение о втором ребенке приняли обоюдно, очень хотели доченьку. Узнав, что будет двойня, не могли поверить своему счастью, - вспоминает Константин.

Когда на свет появились мальчишки, Никодим помогал родителям, как мог. Но супруги продолжали мечтать и о дочери.

- На четвертого ребенка мы долго не решались. Но мечту родить девочку не оставляли. Невозможно описать словами те чувства, которые мы испытали, узнав, что у нас будет вторая двойня. Это произошло через восемь лет после вторых родов. Мы уверены, Бог любит нашу семью, - с улыбкой произносит Константин.

Еще одним подтверждением этого стало известие о том, что у Константина и Екатерины будет не простая двойня, а королевская! Видимо, родительские молитвы о дочери были услышаны.

Константин в День любви, семьи и верности подарил любимым дамам цветы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ ПОБЕД

Совмещать работу и воспитание пятерых детей - четверых мальчишек и доченьки - тяжело, но Константин и Екатерина с этой задачей успешно справляются. Их не пугают проблемы, ведь они уверены, что совместными усилиями их по-настоящему дружной семьи можно преодолеть любые трудности.

- Я очень люблю свою семью и с радостью разделяю с женой заботу о детях, даже утром успеваю с удовольствием поиграть с младшими. А еще у нас есть замечательная традиция - по выходным мы всей семьей собираемся во дворе для приготовления в казане на костре какого-нибудь нового интересного блюда, из последнего - хашлама, - говорит Константин.

Со слов Екатерины, родители в чем-то похожи на жонглеров, так как им необходимо одновременно делать много важных дел.

- Не представляю, чтобы я делала без моих мальчиков, - говорит счастливая мама. - Старший сын помогает и с младшими детьми, и по хозяйству: у нас три собаки, три кота, куры, утки, поросята, кролики. Если мне нужно куда-то отлучиться, я совершенно спокойна за детей, потому что знаю — с ними Никодим.

Родители с раннего возраста стали прививать детям чувство любви и заботы друг к другу, объяснили о необходимости взаимовыручки и взаимопомощи.

- У нас каждый охотно выполняет свои обязанности и уважает труд других, - продолжает Екатерина. - Все трое сыновей с радостью играют с младшими двойняшками. Конечно, малышка Виктория - любимица всей семьи: сердце радуется, когда я вижу, с каким трепетом сыновья наперегонки бегут к сестренке, если она вдруг начинает капризничать. Виктор у нас растет достаточно серьезным молодым человеком, а вот Вика напротив — маленькая хулиганка. Встреча отца с работы у нас вообще отдельный ритуал. Дети дружно бегут ему на встречу, а Вика, завидев отца, даже перестает дышать в ожидании, когда он возьмет ее на ручки и обнимет.

Этот День семьи, любви и верности супруги и дети встретят, как обычно, все вместе, за празднично накрытым столом. Екатерина приготовит для любимых вкусные блюда, а муж принесет букет ромашек. Ведь именно эти простые полевые цветы так нравятся супруге!

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