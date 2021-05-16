Купорка, футбол и море под вопросом: самая многодетная мама России рассказала о предстоящих летних каникулах

Татьяна Васильевна Сорокина - самая многодетная мама в стране. Фото: из архива героини публикации

Татьяна Сорокина – самая многодетная мама страны. Она подарила семью больше 80 детям. Татьяна Васильевна взяла под свое крыло тех мальчишек и девчонок, которых вряд ли бы взяли в свои семьи другие люди. Дело в том, что у многих ее сыновей и дочерей – врожденные серьезные заболевания. Но дончанка не боялась трудностей, и за это получила большую награду – любовь всех, кого она воспитала и продолжает воспитывать.

КОГДА ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ

Сейчас у нее на попечении 16 деток. И вскоре для тех, кто ходит в школу прозвучит последний звонок. Для детворы – летние каникулы счастливое и долгожданное время. По словам самой многодетной мамы России, в этом году, к сожалению, не получится отвезти всех на море. Причина банальная – нет денег. Ведь на отдых для всех Татьяне требуется не 20 и даже не 50 тысяч.

В прошлом году женщина с детьми ездила в Анапу.

- На тот отдых нам нужно было сто тысяч, - говорит Татьяна Васильевна.

И эта цифра – даже скромная, учитывая, что Сорокиным пришлось выкупать билеты в целый вагон! При этом питались они не в столовой. Чтобы сэкономить, Татьяна каждый день, утром и вечером, готовила еду.

Благо, эту сумму подарило ей государство, иначе поездка на песчаное побережье вряд ли бы осуществилась.

ФУТБОЛ И ФРУКТОВЫЙ САД

- Сейчас финансовая возможность отсутствует. Поэтому детки поедут в донские лагеря по социальным путевкам. А вот трое старших сказали, что будут работать! Они хотят насобирать деньги на модные телефоны, - говорит Татьяна Васильевна.

Но так как в лагерях все лето не проведешь, то приходится думать и о том, как организовать отдых дома. Благо, живут Сорокины в поселке, поэтому там для детворы простор.

- По вечерам ребята собираются играть в футбол. У на две команды – наша, сорокинская, и другие ребятишки, - продолжает женщина.

Также раздолье ребятам и в домашнем саду. Там у Татьяна что только не растет! И фруктовые деревья, и овощи. Только на днях отцвела айва, зато сейчас вовсю благоухает черешня.

КРАСИВАЯ ДАТА

- Уже в июне начну делать купорку. У нас свои огурчики, помидорчики. В среднем, за лето у меня выходит по 50 банок огурцов, столько же – помидоров и так далее. А за зиму все сметаем. Девчонки, конечно, будут мне помогать, - отметила самая многодетная мама страны.

А еще в этом году у Татьяны Васильевны – юбилей. Ей исполнится 70 лет! Сколько человек придет ее поздравить – она не знает. Но можно предположить, что не меньше ста! Это – дети с мужьями и женами, внуки и правнуки!

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