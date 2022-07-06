День семьи, любви и верности 2022 в Новочеркасске: публикуем подробную афишу

Активности для жителей и гостей города устроят в нескольких районах Новочеркасска. Фото: Евгения ГУСЕВА

День семьи, любви и верности 2022 в Новочеркасске обещает стать ярким праздником. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа, о которой рассказали в администрации Новочеркасска. Рассказываем, куда сходить всей семьей в пятницу, 8 июля.

Эколого-биологический центр

«Уж мы сядем, посидим, на друг друга поглядим» - тематическая программа

10.00

Перед входом в библиотеку имени Пушкина

Акция «Счастливы вместе»

- Фотовыставка,

- Литературное лото,

- Беспроигрышная лотерея,

- Выставка книг «Великая сила любви»,

- Общегородской семейный фотоальбом.

12.00 — 14.00

Александровский сад

- Конкурс детского рисунка на асфальте,

- Мастер-классы для детей,

- Фестиваль домашней выпечки «Пироги поспели»,

- Благотворительная ярмарка.

17.00

- Концерт «Все начинается с семьи»,

- Конкурс «Парад колясок». Приглашаются к участию семьи с задекорированной коляской, велосипедом, самокатом малыша.

18.00

Микрорайон Донской

Площадь перед Домом культуры

- «Ромашковое поле» - мастер-класс по изготовлению символов праздника

17.00

Концерт «Любовью пусть наполнятся сердца»

18.00

Микрорайон Октябрьский

Библиотека имени Горького

Акция «Счастье мое – семья»

Весь день

Дом культуры

- «Под покровом Петра и Февронии» - творческая познавательная программа

18.00

- «Ромашковые фантазии» - мастер-класс по изготовлению символа праздника

18.30

Микрорайон Соцгород

Библиотека имени Чехова

Акция «Семья — единство помыслов и дел»

12.00

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