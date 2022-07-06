День семьи, любви и верности 2022 в Новочеркасске: публикуем подробную афишу

Активности для жителей и гостей города устроят в нескольких районах Новочеркасска.
Фото: Евгения ГУСЕВА
День семьи, любви и верности 2022 в Новочеркасске обещает стать ярким праздником. Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа, о которой рассказали в администрации Новочеркасска. Рассказываем, куда сходить всей семьей в пятницу, 8 июля.
Эколого-биологический центр
«Уж мы сядем, посидим, на друг друга поглядим» - тематическая программа
10.00
Перед входом в библиотеку имени Пушкина
Акция «Счастливы вместе»
- Фотовыставка,
- Литературное лото,
- Беспроигрышная лотерея,
- Выставка книг «Великая сила любви»,
- Общегородской семейный фотоальбом.
12.00 — 14.00
Александровский сад
- Конкурс детского рисунка на асфальте,
- Мастер-классы для детей,
- Фестиваль домашней выпечки «Пироги поспели»,
- Благотворительная ярмарка.
17.00
- Концерт «Все начинается с семьи»,
- Конкурс «Парад колясок». Приглашаются к участию семьи с задекорированной коляской, велосипедом, самокатом малыша.
18.00
Микрорайон Донской
Площадь перед Домом культуры
- «Ромашковое поле» - мастер-класс по изготовлению символов праздника
17.00
Концерт «Любовью пусть наполнятся сердца»
18.00
Микрорайон Октябрьский
Библиотека имени Горького
Акция «Счастье мое – семья»
Весь день
Дом культуры
- «Под покровом Петра и Февронии» - творческая познавательная программа
18.00
- «Ромашковые фантазии» - мастер-класс по изготовлению символа праздника
18.30
Микрорайон Соцгород
Библиотека имени Чехова
Акция «Семья — единство помыслов и дел»
12.00
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