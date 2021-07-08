«Любить и не бояться ответственности»: Секрет семейного счастья от тех, кто прожил 42 года в браке

Секретом крепкого брака Владимир Степанович и Анна Васильевна поделились с нашими читателями. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Семья Леонтьевых прожила в браке 42 года. Пара из Федоровки Неклиновского района вырастила троих детей и сейчас помогает в воспитании шестерых внуков. Их крепкая семья, по словам односельчан, является примером для многих. Секретом крепкого брака Владимир Степанович и Анна Васильевна поделились с читателями «КП - Ростов-на-Дону».

«СЧАСТЬЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ДЕТЕЙ»

Анна Леонтьева в День семьи, любви и верности вся в делах: к ним в гости приезжают их дети и внуки. Нужно накрыть стол и похлопотать по хозяйству.

- У нас в поселке много крепких дружных семей, которые хранят традиции, - рассказывает, торопясь, Анна Васильевна. - У наших соседей тоже большие семьи, поэтому к вечеру пойдем по гостям. В поселках люди ближе к традициям, к семейному очагу, тут больше стабильности и спокойствия. Не скажу, что мы отмечаем это событие - просто собираемся и приятно проводим время.

Анна Васильевна подмечает, что любит этот летний праздник, потому что в этот день всегда звучит много добрых слов о любви и верности. А она, как бывший учитель русского языка и литературы, знает толк и в поздравительных дифирамбах, и просто в душевных пожеланиях.

Женщина 30 лет проработала в школе и за это время выяснила одну простую истину: семейное счастье во многом зависит от детей, поэтому их нужно окружить заботой и лаской. Вот тогда общество будет морально здоровым. А родители, дедушки и бабушки, должны проводить время и общаться с ребятишками - это всегда идет на пользу.

В канун праздника семью в театр драмы им. М. Горького пригласил губернатор региона. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ЗНАКОМЫ СО ШКОЛЫ

- Семья должна быть традиционной, тогда и люди будут счастливы, - отмечает Анна Васильевна. - Я не совсем понимаю новые семейные тренды типа свободных отношений, движения чайлдфри и многое другое. Многие предпочитают просто жить вместе или ждут, пока появятся большие доходы. Не нужно откладывать союз! Если любишь и готов с человеком идти по жизни - нужно строить отношения в семье.

Владимир, муж Анны, ухаживал за ней со школы и носил портфель. После выпуска они поженились и с тех пор вместе.

- Раньше к этому относились проще, больше думали сердцем, а не взвешивали все за и против, - говорят супруги. - Просто любили и не боялись ответственности. С оптимизмом смотрели в будущее, мечтали о детях и большой семье.

С КАЖДЫМ ГОДОМ СЕМЬЯ ВСЕ ДОРОЖЕ

По словам Леонтьевых, нужно любить и при вступлении в брак понимать, что с этим человеком будет комфортно. Все трудности проще решать вместе - для этого муж и жена должны быть единым целым.

- Надо быть настроенным с самого начала на счастливую жизнь и тогда все получится, - делится секретом счастья счастливая жена. - Не нужно искать в человеке темные черты - ищите подтверждения, что вы сделали правильный выбор. На самом деле, мы живем в этом празднике любви, семьи и верности. А с возрастом ценность семьи только усиливается, и уже больше ничего не нужно в жизни.

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