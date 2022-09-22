Ход конем: Ростовский депутат приехал на работу на лошади

Выезд на коне на работу оказался шуткой депутата Заксобрания Ростовской области. Фото: Телеграм-канал Евгения Федяева.

В четверг, 22 сентября - в День отказа от автомобиля, депутат регионального Заксобрания Евгений Федяев прискакал на работу в Ростове на коне.

Таким образом парламентарий на собственном примере показал: как можно принести пользу экологии региона.

УРАВНОВЕШЕННАЯ ДАША

Увидев такой «ход конем», многие СМИ написали, что «Федяев явился на работу на коне». Однако, по словам самого депутата, оседлал он не лихого арабского скакуна, а кобылицупо кличке Даша.

- Очень спокойная и уравновешенная, - прокомментировал Евгений корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону». - Стоило бы многим поучиться у нее.

Вороной скакун оказался лошадкой Дашей. Фото: Телеграм-канал Евгения Федяева.

Как рассказал депутат, сам он вырос в деревне, поэтому лошадь для него - вовсе не экзотическое животное.

На видеозаписи, опубликованной им в телеграм-канале, видно, что всадник уверенно держится в седле и направляется к Площади Советов, зданию Правительства Ростовской области.

ПЕРЕСЕСТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЫ

По словам Евгения, таким образом он предложил присоединиться к данной акции «День без автомобилей» и пересесть с комфортабельных авто на общественный или велосипедный транспорт.

Как отмечает Евгений Федяев, сложно говорить о проблемах транспорта, в том числе о нехватке маршрутов, количестве единиц транспорта, об отсутствии кондиционеров, когда ты едешь в служебном авто за 4-5 миллионов рублей.

- Насовсем пересадить всех на велосипеды нереально, - сетует депутат. - Но временно, на какие-то дни, надо обязательно. Потому что ты никогда не погрузишься в проблему, если не коснешься ее лично.

Своей акцией депутат хотел привлечь внимание коллег. Фото: Телеграм-канал Евгения Федяева.

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