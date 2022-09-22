Во Всемирный день без автомобиля ростовский депутат прискакал на работу на коне

Евгений Федяев: "Лошадь - это самый экологичный транспорт, который только возможен". Фото: Телеграм-канал депутата.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев решил показать наглядный пример своим коллегам, а также чиновникам донской столицы, как можно обойтись без автомобиля. Для этого утром 22 сентября, когда отмечается Всемирный день без автомобиля, прискакал к зданию Заксобрания на лошади. Об этом он поведал своим подписчикам в своем Телеграм-канале.

К слову, Всемирно день без автомобиля — это день, когда гражданам предлагается хотя бы на день отказаться от использования загрязняющих выхлопными газами городской воздух транспортных средств. По словам Евгения Федяева, на днях он предложил чиновникам присоединиться к данной акции и пересесть с комфортабельных иностранных авто на общественный или велосипедный транспорт. Однако, пишет депутат, многие чиновники Ростова не прислушались к призыву.

- По всей видимости, на работу им очень сложно добраться без своих автомобилей, - предположил парламентарий. - А вдруг на улице будет дождь, солнце или ветер.

В ответ на отказ коллег пользоваться экологичным транспортом Евгений Федяев прискакал на свою работу на лошади. По его мнению, это самый экологичный транспорт, который только возможен. Ради такого транспорта можно даже продать весь автопарк правительства и городской администрации, считает депутат. Сэкономленные 400 миллионов рублей могут быть направлены на покупку новых электробусов, которых, по мнению парламентария, не хватает Ростову и всему региону.

Читатели Телеграм-канала одобрили такой поступок Евгения Федяева и оценили его чувство юмора, но побеспокоились о возможном загрязнении окружающей среды продуктами жизнедеятельности лошадей. Однако их поспешили успокоить, сказав, что что «лошадь была аккуратна, ничего после себя не оставила, кроме положительных эмоций».

Напомним, ранее Евгений Федяев собрал в Левенцовском микрорайоне большой букет из амброзии и опубликовал его фотографию в своих соцсетях. «Цветы» были адресованы властям донской столицы.

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