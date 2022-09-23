Ростовчанка отсудила 150 тысяч рублей у хозяев овчарок, покусавших ее и сына

Мальчик до сих пор не может прийти в себя после нападения собак. Фото: из архива героя публикации

Ростовчанка Екатерина Ражева выиграла суд у хозяйки агрессивных овчарок, которые покусали ее сына. Кроме рваных ран, мальчик с аутизмом получил еще и психологическую травму. Беда случилась в одном из садоводческих товариществ Дона, когда семья приехала погостить на дачу к дедушке.

"НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ: СОБАКИ ПРИВИТЫ!"

– Мы с сыном шли по дорожке между домами. Увидели, как впереди мужчина и женщина выпустили за калитку собак: йоркширского терьера и двух овчарок, - вспоминает женщина. - Маленький пес залаял на нас и, видимо, тем самым спровоцировал больших. Овчарки с рычанием помчались в нашу сторону. Я надеялась, что хозяева остановят их какой-нибудь командой. Но мужчина кричал только: «Стой!». Но собаки его не слушали.

Я прижала сына к себе, как могла закрыла руками. Овчарка вцепилась мне в бедро, я ударила ее локтем в голову – и в этот момент меня укусила вторая. Первая переключилась на сына – начала вгрызаться в его ногу. Тут я стала кричать: «Помогите!»

И только тогда хозяин, наконец, подбежал к нам и оттащил пса, который кусал Дениску. Сын громко плакал, а он сказал нам: «Девушка, не переживайте! Собаки привиты». Хозяйка вообще ушла во двор, никто из них не предложил нам никакой помощи: принести средство для обработки раны или отвезти в травмпункт, хотя во дворе стояли две машины.

И у мамы, и у сына осталось по три укуса. Фото: из архива героя публикации

"ПАРЕНЬ, НЕ НУЖНО НИКУДА ЗВОНИТЬ"

Екатерина опустилась на колени, закатила штанишки плачущего сына, чтобы осмотреть раны. Позвонила мужу, рассказала о случившемся. Тот сразу примчался и набрал номер «112».

– Хозяин собак все время повторял: «Парень, не нужно никуда звонить, собаки привиты», - продолжает собеседница. - Мы поехали в городскую больницу № 4, где нам с сыном обработали раны и наложили повязки. Мне поставили еще и дренаж. У каждого из нас было по три укуса. Поскольку одна рана у меня была очень глубокой, то пришлось сделать прививку от столбняка.

Ростовчанка написала заявление в полицию, но с ней связались только представители подразделения по делам несовершеннолетних да и то потому, что медсестра травмпункта сообщила им о случившемся.

– Мы поехали в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы зафиксировать причиненный здоровью вред, – говорит ростовчанка. - Выполнили исследование за свой счет, потратили почти две с половиной тысячи рублей. А специалисты удивились, что участковый не выдал нам направление на бесплатную экспертизу.

Дениска гулял возле дедушкиной дачи, когда на него помчались соседские собаки. Фото: из архива героя публикации

"СЫН ДО СИХ ПОР НЕ МОЖЕТ ГУЛЯТЬ"

После всего случившегося состояние 12-летнего Дениса ухудшилось. Он плакал во время перевязок, стал тревожным, не отпускал мамину руку, пока не заснет.

А в это время хозяева собак были привлечены к административной ответственности – штрафу в размере пятисот рублей. Они так и не извинились перед семьей больного мальчика.

Екатерина Ражева подала в суд иск о компенсации морального вреда.

Суд Первомайского района вынес решение в пользу мамы с сыном: хозяева собак должны заплатить им около ста пятидесяти тысяч рублей, куда входят расходы на лечение и компенсация морального вреда.

Вот только Денис, по словам матери, до сих пор не может гулять: увидев собаку или услышав лай, мальчик начинает кричать и плакать…

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