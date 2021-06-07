"Выбросили в мусорный жбан еще живую!": спасти обстрелянных собак на Суворовском пытаются в Ростове-на-Дону

Всех собак стерилизовали и обработали от паразитов. Фото: личный архив волонтера

В субботу, 5 июня в Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском произошел чудовищный инцидент. Молодой парень, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу с пневматической винтовкой и стал отстреливать бродячих собак. В результате, погиб один пес, еще двое оказались в ветеринарной клинике с ранениями.

СТРЕЛКА ЗАДЕРЖАЛИ

Самое страшное, что все это происходило на глазах у жителей. В социальных сетях они рассказывали, что пули пролетали рядом с людьми. Только чудо спасло случайных прохожих от серьезных ранений. Кроме того, стрелок вышел на улицу вместе со своей супругой и маленьким ребенком.

- И самое интересно, что его жена с малышом на руках подзывала доверчивых животных, а тот стрелял. Что вырастет из этого ребенка? - написала одна из подписчиц городского паблика.

Неравнодушные люди, видя этот беспредел, позвонили в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого и доставили его в отдел. Оружие изъяли. На данный момент проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.

ОДИН ПЕС УМЕР ПО ДОРОГЕ

Так или иначе, но нашлись и те, кто помог бездомным собакам. Местная девушка Диана рассказала "КП-Ростов-на-Дону", что она волонтер и следит за животными, которые живут в районе.

- 18 июня мы должны были отвезти их на стерилизацию, но не успели. Мне позвонила знакомая, рассказала, что какой-то человек расстреливает собак. При этом он палил в сторону, где сидела компания и жарила шашлыки. Все могло закончиться куда хуже, - говорит Виктория. - Как только я прибежала на место, из мусорного жбана уже вытащили одну собаку. Она еще хрипела. Моя знакомая положила ее в машину и поехала в клинику, но не успела. Пес умер по дороге.

По ее словам, погибло только одно животное. Еще двух удалось спасти, но врачи не стали вынимать пули, так как это опасно для здоровья собак.

- Они крупнее среднего размера. Крепкие и здоровые, обработаны от паразитов, - говорит Виктория и обращается ко всем неравнодушным: "Спасите собак с улицы, подарите им дом и любящую семью, ведь они настрадались достаточно".

АЛЛО!

Если вы хотите помочь животным и забрать их к себе, просьба звонить по номеру: 8 928-187-67-24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские врачи впервые провели операцию по кератопластике

Подростку восстановили поврежденную с рождения роговицу глаза (подробнее)