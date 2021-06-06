Ростовчанин устроил отстрел бродячих собак в микрорайоне Суворовский

В Ростове догхантер расправился с бродячими собаками. Фото: "В курсе Ростов" Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону местный житель микрорайона Суворовский решил избавиться от бродячих собак. О произошедшем в соцсетях рассказали местные жители, видео жуткого инцидента также появилось в Интернете. Стоит сказать, что мнение очевидцев по поводу поступка мужчины разошлись.

Итак, в субботу, 5 июня, ростовчанин вместе со своей супругой и грудным ребенком вышли прогуляться во двор. В этот момент там появилась большая свора бездомных собак, неведомо откуда местный житель выхватил пневматический пистолет и открыл огонь по бродячим псам. Первый выстрел мужчина сделал, нацелившись прямо в голову ближайшей собаки, которая сначала даже не заподозрила опасности. Как только животные услышали характерный звук, они тут же бросились врассыпную. Но злоумышленник не остановился и начал палить по ним и дальше.

Как сообщили очевидцы, в результате инцидента были ранены три собаки. Одна из них скончалась по пути в ветеринарную клинику. Многие утверждают, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и направлял оружие даже в сторону местных жителей, которые пытались сделать ему замечание.

Как только видео произошедшего попало в сеть, его тут же активно стали комментировать не только местные жители, но и просто пользователи. Мнения их разошлись. Многие поддерживали живодера и говорили, что эти самые собаки очень опасны и бросаются на людей. Другие же, наоборот, считали, его поступок недостойным и ратовали за то, что злоумышленника следует "упрятать" в тюрьму на многие годы.

"И самое интересно, что его жена с ребенком на руках подзывала доверчивых животных, а тот стрелял. Что вырастет из этого ребенка?" - написала одна из пользовательниц.

"Кому жалко собак - займитесь ими! Почему вы пишите посты в инете, и не хотите ничего делать для них? Если бы делали что-то, их бы там не было! И они агрессивные и не предсказуемые! Не судите теперь тех, кто хоть что-то сделал, как мог. Если вы сами не сделали ничего!" - противоречил ей другой ростовчанин.

"Что творится, люди? Сын даже плакал вчера, он всю зиму кормил их. Они малые ещё, хоть и крупные. Они очень добрые щенки. Зимой родились под бытовкой строителей, худые и мохнатые были как медвежата. Добрые и доверчивые, потому что выросли среди людей. Они, конечно, бурогозили на комнатных собак, но всерьез никого не способны были обидеть", - высказалась местная жительница.

Произошедшее прокомментировали и в ГУ МВД по Ростовской области. Там отметили, что в местный отдел полиции поступило обращение от местных жителей, что некий мужчина во дворе стреляет из пневматического оружия в бездомных собак.

- В оперативном порядке на место прибыли участковые уполномоченные полиции и задержали нарушителя правопорядка и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. Оружие было изъято. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животными, - рассказали в ведомстве.

Если в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", то ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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