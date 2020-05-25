Догхантеры снова взялись за дело: на северном массово гибнут домашние и бродячие собаки

25 Май 2020 2020-05-25T21:30:44+03:00

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В северном микрорайоне Ростова начались массовые отравления собак.

От рук догхантеров за последние три дня скончались уже 16 домашних животных и не подсчитанное количество бездомных псов. Все хозяева погибших собак утверждают, что выгуливали своих питомцев на бульваре Комарова, недалеко от администрации Ворошиловского района. А еще несколько собак погибли после прогулок в других скверах бульвара, в районе Сурб-Хача.

После возвращения с прогулки у животных начинали проявляться симптомы тяжелого отравления. Хозяева тут же обращались к ветеринарам, но даже, если и успевали довезти до клиники, то спасти питомца все равно не удавалось. Врачи лишь могли зафиксировать тяжесть заболевания и констатировать смерть.

- В результате отравления только по нашим данным за три дня погибло уже 16 животных различных пород, а также неопределенное количество бездомных животных, трупы которых в настоящее время находятся в районе родника Сурб-Хач и балки за улицей Пацаева, - сообщили изданию "Наше время" авторы коллективного обращения.

Собаководы утверждают, что их животные во время прогулок с земли ничего не ели. Они практически уверены, что питомцы погибли из-за распрысканного в траве неизвестного вещества. Ветеринары предположили, что это мог быть препарат для лечения туберкулеза, который в больших количествах смертельно опасен для животных.

Владельцы погибших животных уже написали коллективное обращение в полицию. Ведь сейчас из-за этого могут пострадать не только собаководы, выгуливающие своих животных в этих местах, но также и люди, проживающие поблизости, а в особенности дети. Кроме того, горожане потребовали убрать тела всех бродячих животных в округе, так как они являются фактором неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановки в текущей ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU