В Ростове-на-Дону догхантеры травят собак в парке
В последнее время жители донской столицы бьют тревогу: злоумышленники начали травить собак. Так, труп несчастного животного недавно нашли на Ленина. А вчера, 31 августа, - в парке Островского.
По словам ростовчанки, которая часто гуляет здесь, пес был ласковым и доброжелательным.
- Он никогда никого не трогал. Он даже ни разу не залаял. Он жил в парке примерно год и даже самые скептически настроенные мамочки разрешали своим детям его подкармливать. Но кому-то, видимо, помешал. Сегодня утром он лежал мертвый у входа в парк рядом с лужей рвоты. Неподалеку была замечена не реагирующая ни на что ворона. Для ненавистников собак — пострадают и птицы, и белки... Могут пострадать дети. Неподалеку мальчишки всегда играют в футбол, - написала женщина в паблике.
ИСТОЧНИК KP.RU