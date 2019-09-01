В Ростове-на-Дону догхантеры травят собак в парке

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-01T09:15:27+03:00

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В последнее время жители донской столицы бьют тревогу: злоумышленники начали травить собак. Так, труп несчастного животного недавно нашли на Ленина. А вчера, 31 августа, - в парке Островского.

По словам ростовчанки, которая часто гуляет здесь, пес был ласковым и доброжелательным.

- Он никогда никого не трогал. Он даже ни разу не залаял. Он жил в парке примерно год и даже самые скептически настроенные мамочки разрешали своим детям его подкармливать. Но кому-то, видимо, помешал. Сегодня утром он лежал мертвый у входа в парк рядом с лужей рвоты. Неподалеку была замечена не реагирующая ни на что ворона. Для ненавистников собак — пострадают и птицы, и белки... Могут пострадать дети. Неподалеку мальчишки всегда играют в футбол, - написала женщина в паблике.

ИСТОЧНИК KP.RU