В Ростовской области женщина ударила ножом знакомого, который попытался ее изнасиловать

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхнедонском районе Ростовской области жителя одной из станиц осудили за попытку изнасилования. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в местной прокуратуре.

ХОТЕЛ ДОБИТЬСЯ БЛИЗОСТИ СИЛОЙ

Происшествие случилось в октябре. Несколько знакомых собрались в одном из домов станицы, чтобы выпить и повеселиться. Одному из участников застолья, 54-летнему местному жителю, понравилась женщина из компании. Он предложил новой «подруге» интим, но та отказалась. Однако такой ответ подозреваемого не устроил.

По версии следствия, злоумышленник решил добиться близости силой. Он дважды ударил женщину по лицу, повалил на матрас и начал снимать с нее одежду. Пытаясь защититься, пострадавшая схватила нож, который лежал рядом, и два раза ударила им напавшего на нее знакомого.

СУД

Несмотря на травмы, подозреваемый выжил. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование.

На днях мужчина предстал перед судом. Он признал вину и раскаялся.

— С учетом признания вины, раскаяния и данных о личности виновного, суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, — прокомментировали в прокуратуре Верхнедонского района.

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