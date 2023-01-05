На Дону многодетный отец, который совратил 15-летнюю падчерицу, предстал перед судом

В Ростове многодетный отец предстал перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из районов Ростовской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего Евгения (все имена изменены — прим. Ред.). Мужчина — отец троих детей возрастом от 10 до 16 лет, подозревается в том, что совратил 15-летнюю падчерицу.

УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ХОТЕЛ ЖЕНИТЬСЯ

В отношении многодетного папы завели дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, мужчина вначале удочерил девочку и забрал из детдома. А потом вступил со школьницей в интимные отношения.

Сам Евгений говорит, что любил девочку всем сердцем и собирался жениться на ней, как только той исполнится 18 лет.

Насколько чувства были взаимными, вряд ли теперь получится узнать наверняка. Девочка умерла летом. Вскрытие показало, что у нее были проблемы с сердцем.

МОГ ЛИШИТЬСЯ ДЕТЕЙ

При этом, несколько месяцев уголовное дело было не единственной проблемой мужчины. После того, как он попал в поле зрения следкома, к Евгению пришли и сотрудники органов опеки.

Специалисты рассматривали вопрос о лишении Евгения родительских прав.

- Приходили из опеки с проверкой несколько раз. А у меня придраться не к чему. В доме чисто, еда есть, дети чистенькие. Я сам не пью, детей люблю, - рассказал Евгений корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

«БОЯЛИСЬ, ЧТО ИХ ОТПРАВЯТ В ДЕТДОМ»

После того, как проверка со стороны органов опеки была завершена, материалы отправили в суд для рассмотрения.

По словам Евгения, перед Новым годом судья огласил свое решение.

- Меня не лишили родительских прав. Вот это был для детей настоящий подарок к Новому году! Они очень боялись, что их отправят в детдом. Кстати, ребята тоже пришли на суд, чтобы поддержать меня, - рассказал мужчина.

Также он добавил, что не знает, когда состоится заседание по уголовному делу, в котором он — главный и единственный подозреваемый.

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