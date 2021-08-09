Поставила на колени и раздела: в Ростовской области школьница устроила издевательства над девочкой

Подросток из Ростовской области подверглась унижениям со стороны 15-летней школьницы. Фото: источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона

В одном из районных центров Ростовской области 17-летняя девочка стала жертвой издевательства со стороны 15-летней местной жительницы. Наталья (все имена изменены в интересах следствия – прим. ред.) заставила Иру вначале встать перед ней на колени, а потом - раздеться.

УЖАСЫ В ЗАБРОШКЕ

Девочка подверглась издевательствам со стороны юной знакомой в старом заброшенном здании на окраине города. Судя по видео, которое с такой бравадой снимала злоумышленница, Ира очень боялась знакомую, хотя та и была младше на два года. Поэтому девочка даже не пыталась защитить себя, а лишь покорно, со слезами на глазах, выполняла все требования.

Кадры получились шокирующими. Так, вначале школьница требует жертву называть ее великой богиней, а потом задает вопрос: «Ты будешь давать мне телефон, деньги?»

- У меня нет денег, - плачет жертва.

- Ты что – бомжиха? – продолжает «богиня».

И это – самая невинная часть видеоролика.

СМЕЯЛАСЬ, ПОКА ЖЕРТВА РЫДАЛА

Дальше злоумышленница приказывает встать своей жертве на колени и раздеться, бьет ее по лицу и засовывает в рот кусок трубы. Плач Иры при этом взывает у Натальи только злой смех.

- Пожалуйста, пообещай, что удалишь это видео, - умоляет потерпевшая свою обидчицу.

- Удалю, удалю, - смеется в ответ та.

Видео школьница так и не удалила. Более того, по всей видимости, она даже гордилась им и, вероятно, пересылала знакомым . Так или иначе, кадры оказались в сети и стали поводом для проверки.

Как сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, следователи выясняют все детали происшествия. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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